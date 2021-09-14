Apple представила новый iPad mini

Сегодня Apple представила новый мощный iPad mini — с увеличенным дисплеем Liquid Retina 8,3 дюйма — в четырёх обновлённых цветах. Новый iPad mini с обновлённым чипом A15 Bionic работает до 80% быстрее, чем устройства предыдущего поколения.

Новый порт USB‑C обеспечивает быструю передачу данных, а модели Wi‑Fi + Cellular способны подключаться к сетям 5G, что удобно для тех, кто работает вне офиса. С новым iPad mini можно по‑новому снимать фото и видео, общаться с близкими и быстро записывать новые идеи — в этом помогут новые продвинутые камеры, функция «В центре внимания» и поддержка Apple Pencil (2‑го поколения). Новый iPad mini скоро станет доступен для заказа, а в продажу он поступит в пятницу, 24 сентября.

iPad mini доступен в четырёх новых цветах: розовый, «сияющая звезда», фиолетовый и «серый космос». У него увеличенный дисплей Liquid Retina 8,3 дюйма с узкой рамкой, но при этом размер устройства в целом остался таким же компактным, как и раньше. Яркость экрана 500 кд/м², широкий цветовой охват (P3), полностью ламинированный дисплей с антибликовым покрытием и поддержка True Tone.

Теперь дисплей занимает всю переднюю панель, а Touch ID встроен в верхнюю кнопку iPad mini. Теперь iPad mini поддерживает Apple Pencil (2‑го поколения), который примагничивается к устройству для зарядки и подключения.

Планшет работает на чипе A15 Bionic. Он экономно расходует энергию и способен работать без подзарядки целый день.

Новый iPad mini скоро станет доступен для заказа с 24 сентября. Модели iPad mini (Wi‑Fi) можно будет приобрести по цене от 47 990 руб., а модели iPad mini (Wi‑Fi + Cellular) — по цене от 61 990 руб.