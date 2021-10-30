Представлен браслет Redmi Smart Band Pro: OLED-экран и датчик кислорода в крови

Xioami анонсировала новый смарт-браслет Redmi Smart Band Pro. Он получил 1,47-дюймовым OLED-дисплей с максимальной яркостью 450 нит и 282 ppi. Корпус изготовленный из качественного поликарбоната, может выдержать погружение на глубину до 50 метров. Ремешок сделан из мягкого силикона.

Устройство оснащено обычным акселерометром, гироскопом и пульсометром. Также имеется датчик освещения для автоматической регулировки яркости дисплея. Кроме того, устройство может обнаруживать до 110 видов тренировок и предлагать соответствующий режим. Отслеживание SpO2 (кислорода в крови) также входит в список функций.

Браслет питается от батареи емкостью 200 мАч, которая заряжается по небольшому магнитному кабелю. Redmi Smart Band Pro может проработать до 14 дней при обычном использовании или 20 дней в режиме энергосбережения.

К сожалению, Redmi не поделилась информацией о ценах и доступности, поэтому они будут раскрыты позже.