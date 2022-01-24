Показана отменённая Andromeda OS для складных смартфонов Microsoft

Несколько лет назад компания Microsoft хотела выпустить на рынок операционную систему Windows 10 Mobile для устройств с двумя экранами под названием Andromeda OS. Тогда проект не взлетел, однако сейчас в сети появилось видео, которое показывает интерфейс новинки.

Тестирование приводилось на серийной модели Lumia 950. Хотя у этого смартфона только один экран, но даже в таком варианте система работала. Судя по видео, операционная система должна была поддерживать возможность писать от руки и рисовать прямо на экране блокировки. Финальная версия смартфона, если бы он вышел, наверняка получила стилус.

В целом, система работает достаточно плавно, похоже, что особых проблем с этим не было. Если бы систему выпустили, она могла бы занять достойное место в мире, при условии наличие софта, разумеется.

Также очевидно, что Microsoft перенесла некоторые идеи и концепции на Surface Duo, хотя этот смартфон тоже не получил признания.

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