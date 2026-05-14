Редакция The GEEK сегодня в 09:08
Предзаказы на GTA 6 могут открыть уже на следующей неделе

Предзаказы на долгожданную Grand Theft Auto VI могут открыть уже 18 мая. Об этом рассказали участники партнерской программы Best Buy, которые получили соответствующее электронные письма.

В рассылке говорится, что специальная кампания, приуроченная к открытию предзаказов на GTA 6, пройдет в период с 18 по 21 мая.

Интерес к этим датам подогревает и тот факт, что 21 мая материнская компания разработчика — Take-Two Interactive — должна опубликовать очередной финансовый отчет.

Тем временем пользователи обратили внимание, что у онлайн-ритейлера Instant Gaming появилась страница Grand Theft Auto 6. Сейчас она выглядит как заглушка, однако это вызвало активные обсуждения в сообществе. Некоторые поклонники считают, что Rockstar Games готовится к скорому открытию предзаказов.

Параллельно распространяются слухи о возможной стоимости новинки. По словам сотрудника одного из крупных британских ритейлеров, во внутренних материалах фигурирует цена в £69,99.

Релиз GTA VI состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК ожидается позже, точные сроки ее выхода пока не раскрываются.

