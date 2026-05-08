Bloomberg: Apple тестирует AirPods со встроенными камерами для Siri

Apple тестирует новую модель AirPods со встроенными камерами. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман. По его данным, прототипы находятся на этапе Design Validation Testing. Это означает, что дизайн и ключевые функции устройства практически финализированы.

Камеры в AirPods не предназначены для съёмки фото или видео. Они нужны для анализа окружающей обстановки и работы обновлённой Siri на базе ИИ.

Например, наушники смогут помогать с навигацией или подсказать рецепт, распознав продукты рядом с пользователем. Внешне модель будет напоминать AirPods Pro 3, но получит более длинные ножки. Именно в них Apple планирует разместить камеры.

Управления жестами в таких AirPods не будет. Одним из спорных вопросов может стать конфиденциальность окружающих. Apple планирует добавить LED-индикатор, который будет загораться при отправке визуальных данных в облако. Пока неизвестно, насколько заметным он окажется из-за небольшого размера наушников.

По данным Bloomberg, Apple разрабатывает AirPods с камерами около четырёх лет. Компания рассчитывает на высокий спрос и уже подготовила достаточное количество компонентов перед запуском производства.

Изначально Apple планировала выпустить такие AirPods в первой половине 2026 года, но релиз отложили из-за задержек в разработке обновлённой Siri.

Также компания работает над умными очками и кулоном с камерами. По данным Bloomberg, эти устройства пока отстают от AirPods по темпам разработки.