Sony анонсировала презентацию нового Xperia 1 VIII

По слухам, речь идёт о флагманском Xperia 1 VIII с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и изменённым блоком камер.
Редакция The GEEK сегодня в 10:00
Sony подтвердила презентацию нового смартфона Xperia. Анонс пройдёт 13 мая, трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале компании.

Название модели Sony пока не раскрывает. По слухам, речь идёт о Xperia 1 VIII. Ранее в базе Geekbench появился неанонсированный смартфон Xperia с флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Согласно утечкам, Sony может изменить дизайн блока камер и отказаться от вертикального расположения модулей, которое использовалось в серии Xperia 1 с 2019 года. Также смартфону приписывают 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19,5:9 и цвета Graphite Black, Lolite Silver, Garnet Red и Native Gold.

Официальные характеристики Xperia 1 VIII пока не подтверждены.

