Forza Horizon 6 появилась на пиратских площадках до официального выхода | The GEEK
ИгрыНовости

Forza Horizon 6 появилась на пиратских площадках до официального выхода

Причиной стала ошибка в Steam, где опубликовали незашифрованный репозиторий файлов игры объёмом более 155 ГБ.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:23
Forza Horizon 6 появилась на пиратских площадках до официального выхода

Forza Horizon 6 оказалась на торрент-трекерах до официального релиза. Согласно сообщениям пользователей, в Steam был опубликован незашифрованный репозиторий файлов игры объёмом свыше 155 ГБ.

После обнаружения утечки игроки на специализированных форумах начали сообщать, что смогли изучить файлы и запустить аркадную гонку. Позже сборки Forza Horizon 6 появились на сторонних пиратских площадках.

forza-horizon-6-thegeek-1778484117

Официальный релиз Forza Horizon 6 запланирован на 19 мая. Владельцы Premium-издания должны получить доступ 15 мая. Также игра будет доступна подписчикам Game Pass Ultimate.

Похожая ситуация, произошла и с LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Некоторым владельцам Xbox Series игра стала доступна раньше времени, хотя её релиз ожидается 22 мая.

Официальных комментариев Playground Games по утечке пока нет.

Обсудить

Главное по теме

Новости Steam Controller можно будет забронировать с 8 мая — только один геймпад на аккаунт

Компания изменила процесс покупки, чтобы минимизировать попадание устройств к перекупщикам.
Новости Новый Steam Controller исчез из продажи через полчаса после старта продаж Новости Heroes of Might and Magic: Olden Era продалась тиражом 500 тысяч копий за три дня

Похожие материалы

Игры Промокоды для RAID: Shadow Legends на май 2026

Список актуальных промокодов и инвайт-кодов на ресурсы, валюту, чемпионов и другие полезные ресурсы.

 Игры Промокоды для Black Russia на май 2026

Список актуальных промокодов на деньги, автомобили, опыт, скины, аксессуары и многое другое.

 Zenless Zone Zero Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на май 2026

Актуальные промокоды на полихромы и другие ценные ресурсы.

 Epic Games Store Hogwarts Legacy бесплатно раздают в Epic Games Store

Добавить игру в библиотеку можно до 3 мая.

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Инсайдер показал чехол для Samsung Galaxy Z Fold8 Wide Huawei и Midea представили первые кондиционеры на HarmonyOS RedMagic 11S Pro сможет запускать игры в 2K и 144 FPS Xiaomi выпустила обновления для Xiaomi 12, Poco F4 и Redmi Note 11 Pro Sony анонсировала презентацию нового Xperia 1 VIII Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  2. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  3. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  5. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  6. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры
Смотреть все обзоры