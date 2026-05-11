Forza Horizon 6 появилась на пиратских площадках до официального выхода

Forza Horizon 6 оказалась на торрент-трекерах до официального релиза. Согласно сообщениям пользователей, в Steam был опубликован незашифрованный репозиторий файлов игры объёмом свыше 155 ГБ.

После обнаружения утечки игроки на специализированных форумах начали сообщать, что смогли изучить файлы и запустить аркадную гонку. Позже сборки Forza Horizon 6 появились на сторонних пиратских площадках.

Официальный релиз Forza Horizon 6 запланирован на 19 мая. Владельцы Premium-издания должны получить доступ 15 мая. Также игра будет доступна подписчикам Game Pass Ultimate.

Похожая ситуация, произошла и с LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Некоторым владельцам Xbox Series игра стала доступна раньше времени, хотя её релиз ожидается 22 мая.

Официальных комментариев Playground Games по утечке пока нет.