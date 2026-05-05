Google Pixel 11 Pro получит дополнительный экран в блоке камер в стиле Nothing | The GEEK
Новости

Google Pixel 11 Pro получит дополнительный экран в блоке камер в стиле Nothing

Это будет массив RGB-светодиодов, напоминающий Glyph Matrix.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:37
Google Pixel 11 Pro получит дополнительный экран в блоке камер в стиле Nothing

Google откажется от датчика измерения температуры в Pixel 11 Pro, 11 Pro XL и 11 Pro Fold. Вместо него в блоке камер расположится дополнительный цветной матричный экран. Об этом сообщает Telegram-канал «Mystic Leaks».

По словам автора публикации, речь идет о небольшом массиве RGB-светодиодов. По концепции экран будет напоминать уменьшенный Glyph Matrix от Nothing. Там световые элементы используются для уведомлений и визуальных эффектов.

ИИ-концепт Pixel 11 Pro с экраном в блоке камер

Еще в апреле в тестовой версии Android 17 Beta 4 обнаружили упоминание функции Pixel Glow. В ее описании говорится, что она предназначена для оповещения о важных событиях с помощью цветных светодиодов на задней панели устройства.

Обсудить

Главное по теме

Новости Google Translate получил функцию для тренировки произношения

Анализировать произношение пользователя помогает искусственный интеллект.
Новости Google Pixel 11 может получить подсветку на задней панели в стиле Nothing Новости NYT: «Режим ИИ» в поиске Google выдает десятки миллионов ложных ответов в час

Похожие материалы

Google Google Pixel 11 Pro XL показали на первых рендерах

Таким будет новый большой флагман Google.

 Google Первые рендеры Google Pixel 11 и Pixel 11 Pro появились в сети

Визуальных изменений минимум.

 Google Первые детали Google Pixel 10a и Pixel 11 утекли в сеть

Есть плохие новости

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Россияне купили 1 млн умных колонок за три месяца Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro показали на официальных рендерах до анонса Новый Steam Controller исчез из продажи через полчаса после старта продаж Apple выпустила iOS 26.5 Release Candidate Samsung показала OLED-экран для смартфонов с измерением давления по пальцу Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  3. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  4. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  6. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры
Смотреть все обзоры