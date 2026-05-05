Google Pixel 11 Pro получит дополнительный экран в блоке камер в стиле Nothing

Google откажется от датчика измерения температуры в Pixel 11 Pro, 11 Pro XL и 11 Pro Fold. Вместо него в блоке камер расположится дополнительный цветной матричный экран. Об этом сообщает Telegram-канал «Mystic Leaks».

По словам автора публикации, речь идет о небольшом массиве RGB-светодиодов. По концепции экран будет напоминать уменьшенный Glyph Matrix от Nothing. Там световые элементы используются для уведомлений и визуальных эффектов.

ИИ-концепт Pixel 11 Pro с экраном в блоке камер

Еще в апреле в тестовой версии Android 17 Beta 4 обнаружили упоминание функции Pixel Glow. В ее описании говорится, что она предназначена для оповещения о важных событиях с помощью цветных светодиодов на задней панели устройства.