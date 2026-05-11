Apple выпустила iOS 26.5 с шифрованием RCS и новыми функциями Apple Maps

Apple начала распространять iOS 26.5 для iPhone. Обновление уже доступно пользователям поддерживаемых устройств.

Главное изменение в iOS 26.5 — поддержка сквозного шифрования RCS-сообщений. Функция работает и в переписке с Android-смартфонами, однако зависит от поддержки со стороны оператора связи.

Также Apple обновила Apple Maps. В приложении появился раздел с рекомендуемыми местами, который формируется на основе популярных локаций и истории поиска пользователя.

Помимо этого, в системе добавили новые динамические обои с настраиваемыми цветами. Размер обновления составляет около 6,3 ГБ.