OPPO Find X9 Ultra стал доступен для предзаказа в России

OPPO объявила о старте на AliExpress предзаказа на флагманский смартфон Find X9 Ultra в России. Официальный старт продаж состоится 22 мая.

Главной особенностью OPPO Find X9 Ultra стал набор камер, среди которых два 200-Мп объектива Hasselblad, а также 50-Мп телевик с 10-кратным оптическим зумом.

Смартфон получил флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор на 7050 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт, а также большой экран с частотой 144 Гц. Подробнее о характеристиках Find X9 Ultra — в отдельном материале.

На российском рынке OPPO Find X9 Ultra представлен в единственной конфигурации на 12/512 ГБ памяти по цене 99 999 рублей. Кроме того, смартфон продается в комплектах: со смарт-часами Watch S (108 990 рублей) и Watch X3 (117 990 рублей).

В продажу также поступит фотокомплект для Find X9 Ultra с телеконвертором Hasselblad, кейсом-рукояткой и кольцом-адаптером.