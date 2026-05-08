Инсайдер раскрыл особенности iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Инсайдер Джон Проссер, на которого Apple ранее подала в суд за публикацию дизайна iOS 26, показал iPhone 18 Pro в новом видеоролике. Согласно утечке, смартфон получит уменьшенный вырез Dynamic Island. По словам Проссера, он станет примерно на четверть меньше по сравнению с iPhone 17 Pro.

Ещё одним изменением станет переменная диафрагма в основном модуле камеры. Ожидается, что она позволит улучшить качество съёмки в разных условиях освещения. Также Проссер показал iPhone 18 Pro в новом фирменном цвете — тёмно-вишнёвом.

По данным инсайдера, Apple упростит кнопку Camera Control. Она останется чувствительной к нажатию, но лишится ёмкостного слоя.

Старшая модель, iPhone 18 Pro Max, по слухам, получит аккумулятор ёмкостью около 5200 мАч. Оба смартфона также могут оснастить новым модемом C2 и поддержкой спутникового 5G.

При этом серьёзных изменений в конструкции корпуса не ожидается. Ранее сообщалось, что Apple сохранит алюминиевый корпус и в следующем поколении iPhone.

Джон Проссер известен публикацией ранних утечек о продуктах Apple и Google. Ранее он первым называл даты презентации iPhone SE 2020, MacBook Pro 13, Pixel 7 и Pixel Watch.

