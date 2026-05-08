Инсайдер раскрыл особенности iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max | The GEEK
Новости

Инсайдер раскрыл особенности iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

По его словам, устройство получит уменьшенный Dynamic Island, переменную диафрагму камеры и новый тёмно-вишнёвый цвет корпуса.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:50
Инсайдер раскрыл особенности iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Инсайдер Джон Проссер, на которого Apple ранее подала в суд за публикацию дизайна iOS 26, показал iPhone 18 Pro в новом видеоролике. Согласно утечке, смартфон получит уменьшенный вырез Dynamic Island. По словам Проссера, он станет примерно на четверть меньше по сравнению с iPhone 17 Pro.

Ещё одним изменением станет переменная диафрагма в основном модуле камеры. Ожидается, что она позволит улучшить качество съёмки в разных условиях освещения. Также Проссер показал iPhone 18 Pro в новом фирменном цвете — тёмно-вишнёвом.

По данным инсайдера, Apple упростит кнопку Camera Control. Она останется чувствительной к нажатию, но лишится ёмкостного слоя.

iphone-18-pro_05
iphone-18-pro_01
iphone-18-pro_1

Старшая модель, iPhone 18 Pro Max, по слухам, получит аккумулятор ёмкостью около 5200 мАч. Оба смартфона также могут оснастить новым модемом C2 и поддержкой спутникового 5G.

При этом серьёзных изменений в конструкции корпуса не ожидается. Ранее сообщалось, что Apple сохранит алюминиевый корпус и в следующем поколении iPhone.

iphone-18-pro-1

Джон Проссер известен публикацией ранних утечек о продуктах Apple и Google. Ранее он первым называл даты презентации iPhone SE 2020, MacBook Pro 13, Pixel 7 и Pixel Watch.

Видео на YouTube:

Обсудить

Главное по теме

Новости Bloomberg: Apple тестирует AirPods со встроенными камерами для Siri

Камеры не будут использоваться для фото и видео, а помогут обновлённой Siri на базе ИИ анализировать окружение и…
Новости Apple выплатит $250 млн владельцам iPhone 16 за отсутствие обещанных ИИ-функций Новости Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в первом квартале 2026 года

Похожие материалы

Apple Apple «урежет» iPhone 18 и перенесет его выход на 2027 год

Инсайдер рассказал, что базовая модель новой линейки будет очень близка к доступному iPhone 18e.

 Apple Apple выпустила iOS 26.5 Release Candidate

Последняя бета iOS 26.5 перед выходом финальной версии.

 Apple Юбилейный iPhone может получить новый OLED-экран Samsung без поляризационной плёнки

Apple может использовать новый OLED-дисплей Samsung в юбилейном iPhone к 20-летию линейки.

 Apple Apple может сохранить стартовые цены на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Но издержки могут компенсировать за счет версий с большим объемом памяти.

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Алиса AI научилась искать сведения об участниках Великой Отечественной войны OPPO Find X9 Ultra стал доступен для предзаказа в России Steam Controller можно будет забронировать с 8 мая — только один геймпад на аккаунт Red Magic 11S Pro готовится к выходу — игрофон на разогнанном Snapdragon 8 Elite Gen 5 Google представила фитнес-браслет Fitbit Air без дисплея за $99,99 Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  2. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  3. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  5. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  6. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры
Смотреть все обзоры