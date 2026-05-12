Google представила Gemini Intelligence для Android с ИИ-виджетами

Среди возможностей: генерация виджетов по текстовому запросу, выполнение многоэтапных задач в фоне и улучшенная работа Gemini в Chrome и Gboard.
Редакция The GEEK сегодня в 21:49
Google анонсировала Gemini Intelligence — новый набор ИИ-функций для Android-устройств. Сначала они появятся на последних смартфонах Samsung Galaxy и Google Pixel летом 2026 года, а позже — и на других Android-устройствах.

Одной из главных возможностей станут агентные функции Gemini. Помощник сможет выполнять сложные задачи в фоновом режиме. Например, пользователь сможет сфотографировать туристическую брошюру и попросить Gemini найти похожий тур на Expedia. После поиска останется только подтвердить бронирование.

Google также расширяет возможности Gemini в Chrome для Android. Начиная с конца июня 2026 года ИИ сможет помогать находить, сравнивать и кратко пересказывать информацию с разных страниц, как это уже работает в десктопной версии Chrome.

Ещё одно нововведение — функция Rambler в клавиатуре Gboard. Она позволяет надиктовать текст, после чего Gemini автоматически уберёт слова-паразиты, повторы и соберёт фразы в связное сообщение. Также поддерживается переключение между языками внутри одного текста.

Для Android появится и функция Create My Widget. Она позволит создавать персонализированные виджеты по текстовому запросу. Например, пользователь сможет сделать погодный виджет только с нужными параметрами вроде силы ветра и вероятности дождя.

Google отмечает, что аудио после расшифровки в Rambler сохраняться не будет.

