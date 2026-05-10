Инсайдер показал чехол для Samsung Galaxy Z Fold8 Wide

Инсайдер Ice Universe сообщил о появлении защитного чехла для Samsung Galaxy Z Fold8 Wide на Alibaba. Официально Samsung пока не анонсировала такую модель.

Согласно утечке, приставка Wide указывает на более широкий форм-фактор по сравнению с обычными моделями Galaxy Z Fold. Ранее линейку часто критиковали за узкий внешний экран.

По слухам, Galaxy Z Fold8 Wide создаётся как ответ на будущий складной iPhone. Форм-фактор может быть ближе к Google Pixel Fold и Oppo Find N2.

Смартфону приписывают 5,4-дюймовый внешний экран, 7,6-дюймовый внутренний дисплей, чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор на 5000 мА·ч и зарядку мощностью 45 Вт.

По CAD-рендерам, толщина корпуса в разложенном виде составит около 4,9 мм. При этом блок основной камеры будет заметно выступать.

Ожидается, что Galaxy Z Fold8 Wide могут представить летом 2026 года. Официального подтверждения характеристик и даты анонса пока нет.