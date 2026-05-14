Китайский гигант не мог проигнорировать новый тренд в мире беспроводных наушников.
Редакция The GEEK сегодня в 16:59
Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы

Xiaomi присоединилась к тренду и анонсировала свои первые наушники-клипсы Open-Ear Clip-on. Тизеры новинки опубликовал на Weibo президент компании Лу Вейбинг.

Xiaomi Open-Ear Clip-on
Форм-фактор наушников предусматривает, что они не вставляются в ушной канал, а крепятся за ухо. Такая посадка позволяет одновременно слушать музыку и следить за окружающими звуками. Кроме того, подобное устройство нередко используется в качестве украшения.

Первые наушники-клипсы от Xiaomi получат глянцевый корпус и обтекаемую форму. На тизерах представлена версия в золотом цвете. Что касается звука, то Лу Вейбинг обещает «восхитительное звучание». При этом технических подробностей пока нет.

Релиз Open-Ear Clip-on ожидается в ближайшие недели.

