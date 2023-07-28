Android будет оповещать о чужих GPS-трекерах поблизости

Google объявила, что начала распространять на Android-устройства новую функцию, которая позволит оповещать о чужих GPS-трекерах находящихся рядом с девайсом.

Нововведение позволяет отслеживать трекеры тремя способами. Первый в автоматическом режиме распознаёт AirTag, который следует за устройством и оповещает владельца гаджета об этом для принятия мер. Второй вариант предлагает отсканировать сам трекер для получения серийного номера или другой информации о владельце метки. И наконец третий, предлагает пользователю вручную сканировать окружение для поиска всех трекеров, находящихся рядом.

Новая функция пока работает только с Apple AirTag, но в ближайшее время функционал расширят на другие устройства.