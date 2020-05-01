AMD и NVIDIA представит новые видеокарты в сентябре
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

AMD и NVIDIA представит новые видеокарты в сентябре

Геймеры с большим нетерпением ожидают выхода новых видеокарт. Ожидается, что AMD и NVIDIA могут порадовать пользователей уже в сентябре этого года. Такую информацию опубликовали представители одного зарубежного ресурса, который довольно-таки редко ошибается.

2 20

Авторы публикации уверены, что после этого события, ценник других графических плат существенно снизится. Это в свою очередь, скажется на других производителях, причастных к этой индустрии, в частности речь идет об Asustek, MSI и Gigabyte. Ожидается, что эти компании также увеличат поставки своей продукции, а следовательно, увеличат прибыль.

3 10

На данный момент точная дата представления новых видеокарт неизвестна. Ранее были предположения, что это может случиться в середине мая, но увы. Теперь речь идет о третьем квартале. Это предположение намекает, что в этот период могут представить GeForce RTX 3080 и RTX 3070.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить