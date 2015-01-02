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Новости

AMD анонсировала выпуск процессоров Ryzen 5000

Представители AMD анонсировали выпуск процессоров Ryzen 5000-й серии. В основу производства нового семейства устройств положено энергоэффективное и мощное ядро Zen 3. Это подтверждаются тестированием, которое показывает высокую производительность и долгое время автономной работы.

  • Amd

Кстати, эта линейка будет разделена на премиальный и бюджетный сегменты. Ожидается, что бюджетные модели будут построена на базе Zen 2. Процессоры Ryzen 5000 будут установлены на устройствах ведущих производителей. Выпуск новых устройства уже подтвердили в Asus, HP и Lenovo.

  • ультратонкие ноутбуки смогут получить Ryzen 7 5800U на 8 ядер, 16 потоков и с частотой 4,4 ГГц,
  • игровые системы обзаведутся Ryzen 9 5900HX и 5950HX на 8 ядер и 16 потоков, но с частотами до 4,6 и 4,8 ГГц.

Выход первых устройств намечен на второй квартал 2021 года.

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Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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