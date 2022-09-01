В iPhone 14 Pro между вырезами разместят индикаторы камеры и микрофона

В новых iPhone 14 Pro место между вырезами будет использоваться для панели с индикаторами конфиденциальности камеры и микрофона.

Вчера стало известно, что сам пробел между двумя вырезами, Apple будет программно выключать. Предполагалось, что пространство станет просто черным и никак не будет использоваться. Однако, появилась информация, что в нем сделают более заметными индикаторы конфиденциальности. Заметны они будут тогда, когда используется камера или микрофон. Это также позволит Apple показывать обе точки одновременно.

Так компания хочет сделать интерфейс iPhone более похожим на MacBook, в котором всегда светится зеленый светодиод при использовании камеры.

Помимо этого, пользователи смогут нажимать на индикаторы в вырезе и видеть список приложений, которые используют или недавно использовали микрофон/камеру.

Изменения тестируются и в приложении «Камера». Там Apple планирует перенести большинство элементов управления в верхнюю часть экрана. Однако, в этом вопросе производитель еще не принял решение о редизайне и может отказаться от нововведений.

Напомним, что всю линейку iPhone 14 представят 7 сентября. Стоимость на новинки вырастет, но не так сильно, как ожидалось. Об этом можно почитать здесь.

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