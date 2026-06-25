Яндекс представил большое обновление Алисы AI перед YoungCon

Яндекс обновил Алису AI. Изменения затронули языковую, поисковую и мультимодальную модели, которые используются в чате с нейросетью.

Один из ключевых изменений — новый подход к ответам. Алиса AI должна чаще не просто выдавать справку, а показывать путь к решению задачи: например, объяснять расчёты, сравнивать варианты или уточнять параметры запроса.

Также Яндекс изменил стиль ответов нейросети. Алиса AI будет адаптировать формулировки под запрос пользователя: отвечать короче на простые вопросы, подробнее — на сложные, а также подстраиваться под более неформальный стиль общения, если пользователь сам его использует.

В обновлении появилась персонализация на основе прошлых диалогов. Нейросеть сможет запоминать отдельные факты, которые пользователь упоминал в беседах, и учитывать их позже. Пользователь сможет посмотреть, что именно было сохранено, попросить удалить данные или отключить персонализацию в настройках.

Отдельно обновили работу с изображениями. Алиса AI должна точнее разбирать таблицы, графики, технические схемы и снимки с мелкими деталями. Например, она сможет объяснить схему, перевести таблицу с изображения или разобрать формулу на фото.

Яндекс также доработал сценарии подбора товаров. В ответах должно появляться больше сравнений по характеристикам, цене и условиям использования, а не только общий список параметров.