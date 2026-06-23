Алиса AI стала ИИ-агентом для записи в рестораны и салоны красоты

Яндекс добавил в Алису AI возможность бронировать столики в ресторанах и записываться в салоны красоты прямо в чате. Новый ИИ-агент «Бронирование» уже работает с более чем 30 тысячами ресторанов и примерно 40 тысячами организаций из сферы услуг по всей России.

Раньше Алиса AI могла помочь с выбором заведения, но для записи пользователю приходилось переходить в карты, поиск, сервисы бронирования или на сайт компании. Теперь весь сценарий можно пройти в одном чате: выбрать ресторан или салон, уточнить дату, время, количество гостей или нужную услугу.

Запрос можно сформулировать обычным языком. Например, попросить Алису забронировать столик на двоих на завтра или подобрать время для маникюра после 17:00. После этого ИИ-агент предложит подходящие варианты, покажет доступные услуги и уточнит детали бронирования.

Если в выбранном заведении нет свободного времени, Алиса AI предложит другой слот или похожее место с учётом заданных параметров. Изменить данные или отменить запись также можно будет в этом же чате.

Если ресторан подключён к бронированиям через Яндекс Еду, бронь подтверждается автоматически. В остальных случаях, когда запись доступна только через сайт заведения, ИИ-агент сам заполнит форму и отправит заявку.

Функция доступна на официальном сайте, в приложениях «Алиса AI», «Яндекс с Алисой AI» и в Яндекс Браузере.

Активные бронирования отображаются в разделе «Записи и брони» в боковом меню чата.