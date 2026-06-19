В чате с Алисой AI появились ИИ-персонажи, каждый из которых обладает собственным стилем общения и характером. Новая функция уже доступна на сайте, в приложениях «Алиса AI», «Яндекс — с Алисой AI» и в Яндекс Браузере.

Сейчас пользователям доступны более 30 персонажей. Среди них есть блогеры, аниме-герои и другие виртуальные собеседники. Их можно выбирать в зависимости от настроения или сценария общения: одни способны поддержать разговор, другие помогут с саморазвитием или просто развлечь.

При желании пользователь может создать собственного персонажа, задав ему имя и описав особенности поведения. Персонажи запоминают контекст беседы, поэтому к разговору можно возвращаться позже.

В Яндексе подчёркивают, что ИИ-персонажи не заменяют саму Алису AI, а дополняют её. Если основной чат ориентирован на решение повседневных задач, то персонажи предназначены прежде всего для общения и развлечений.

В будущем компания планирует добавить им голоса и возможность обсуждать актуальные события.