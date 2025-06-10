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Стартовали продажи умной IP-камеры от Яндекса

Она транслирует видео со звуком в реальном времени и отправляет уведомления при появлении человека в кадре.

В фирменном магазине Алисы и в российских магазинах электроники стартовали продажи умной IP-камеры от Яндекса. Рекомендуемая цена устройства — 4990 рублей.

Умная IP-камера позволяет следить за квартирой или дачей в режиме реального времени. Она передает изображение и звук, реагирует на движение и отправляет уведомления при появлении человека в кадре.

Камера записывает видео в разрешении до 2K QHD с углом обзора 103°. Кроме того, есть поворотный механизм на 350° и ночной режим, который автоматически включается в темноте.

Подключение камеры осуществляется через приложение «Дом с Алисой». Ее можно интегрировать в сценарии умного дома, например, отключать по команде «Алиса, я дома».

Видео можно сохранять на SD-карту или в облако. Для хранения записей в облаке доступны две подписки:

  • «Стандарт» (299 рублей в месяц) — сохраняет видео до 7 дней, есть возможность выделять в кадре зоны, где не нужна детекция движения и включать следование за человеком в кадре
  • «Экстра (699 рублей в месяц) — сохраняет видео до 30 дней, есть возможность отправлять снимки из дома, когда камера фиксирует движение или человека в кадре
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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