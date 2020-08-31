AliExpress запускает экспресс-доставку еды

Во время обязательной самоизоляции высоким спросом пользовались доставка из ресторанов и доставка продуктов питания. Теперь это добралось и до AliExpress.

Представители AliExpress в сотрудничестве с сервисом «Самокат» объявили о запуске экпресс-доставки продуктов питания по России. В скором времени в приложении появится раздел под названием «Есть!».

Помимо еды в доставку можно заказать корма для животных, средства для личной гигиены, корма для животных и прочие вещи, которые можно приобрести в магазине. Изначально будет представлены позиции из каталога «Самоката», но сервис обещает расширение. Для этого AliExpress начал вести переговоры с «Лентой» и «Магнитом».

Изначально доставка через AliExpress будет функционировать в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области.