Аккаунты россиян в соцсетях подвергаются удалению
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Новости

Аккаунты россиян в соцсетях подвергаются удалению

Ряд аккаунтов удалили у пользователей из России, об этом объявили представители Facebook и Twitter. Об этом сообщается на Reuters.

Они заявили, что аккаунты работали из Ганы и Нигерии, но ими управляли «от имени отдельных лиц в России». Всего в Facebook деактивировали 49 профилей, в Twitter – 71 профиль. Instagram тоже подвергся зачистке: заблокировали 69 страниц и 85 отдельных аккаунтов.

Все эти профили связывают с российским Агентством интернет-исследований, которое по-простому называют «фабрикой троллей». Эти же структуры обвинили во вмешательство выборов президента США в 2016 году.

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Тем не менее, в Facebook уточнили, что заблокированные аккаунты и их пользователи не акцентировали внимание на политике. Однако в Twitter многие аккаунты охарактеризовали, как «пытающиеся сеять раздор, участвуя в беседах по социальным вопросам, таким как раса и гражданские права», все они были созданы в июле 2019 года.

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Маргарита Александрова

Маргарита Александрова

Пишу новости о мире гаджетов. Просто, но со вкусом.

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