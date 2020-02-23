Аккаунты россиян в соцсетях подвергаются удалению

Ряд аккаунтов удалили у пользователей из России, об этом объявили представители Facebook и Twitter. Об этом сообщается на Reuters.

Они заявили, что аккаунты работали из Ганы и Нигерии, но ими управляли «от имени отдельных лиц в России». Всего в Facebook деактивировали 49 профилей, в Twitter – 71 профиль. Instagram тоже подвергся зачистке: заблокировали 69 страниц и 85 отдельных аккаунтов.

Все эти профили связывают с российским Агентством интернет-исследований, которое по-простому называют «фабрикой троллей». Эти же структуры обвинили во вмешательство выборов президента США в 2016 году.

Тем не менее, в Facebook уточнили, что заблокированные аккаунты и их пользователи не акцентировали внимание на политике. Однако в Twitter многие аккаунты охарактеризовали, как «пытающиеся сеять раздор, участвуя в беседах по социальным вопросам, таким как раса и гражданские права», все они были созданы в июле 2019 года.