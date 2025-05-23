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Acer выпустила в России три тонких монитора серии SA2 Ultra Slim

Они позиционируются как универсальное решение для офиса и дома.

Компания Acer представила в России три монитора серии SA2 Ultra Slim — SA272G0bip, SA272G0bi и SA242YG0bi. Устройства получили тонкие корпусы, качественные IPS-панели с частотой 120 Гц и стандартные наборы интерфейсов.

Отличий между мониторами не много:

  • SA272G0bip и SA272G0bi —27-дюймовые модели, тогда как SA242YG0bi диагональю 23,8 дюймов
  • SA272G0bip получил по одному порту DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, а SA272G0bi и SA242YG0bi — по одному HDMI 1.4 и VGA

В остальном все характеристики трех мониторов серии Acer SA2 Ultra Slim идентичны:

  • Тип матрицы — IPS
  • Разрешение — 1920×1080
  • Соотношение сторон — 16:9
  • Яркост — до 250 нит
  • Частота обновления — 120 Гц
  • Время отклика — 1/4 мс
  • Углы обзора — 178°
  • Контрастность — 1300:1
  • Максимальное количество цветов — 16,7 млн

Мониторы получили безрамочный дизайн ZeroFrame, поддержку крепления VESA и могут регулироваться по наклону. Кроме того, устройства оснащены фирменными технологиями Acer VisionCare, которые снижают нагрузку на глаза, устраняют эффект мерцания, снижают интенсивность синего света и обеспечивают максимальный комфорт при длительной работе за экраном.

Мониторы Acer SA2 Ultra Slim уже доступны для покупки в розничных и интернет-магазинах по следующим ценам:

  • Acer SA272G0bip — от 11 100 рублей
  • Acer SA272G0bi — от 10 900 рублей
  • Acer SA242YG0bi — от 9 600 рублей
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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