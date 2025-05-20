Реклама. ГК МББ ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛИМИТЕД, ИНН 9909699946 erid: 2VtzqwVJGsv
Новости

Acer выпустила портативный монитор с двумя экранами

Дисплеи могут работать независимо друг от друга или образовать одно огромное полотно.

Компания Acer представила новый портативный монитор PD193QE с двумя 18,5-дюймовыми IPS-экранами с общим разрешением 1920×2160 пикселей. Компактное (2,33 кг) и тонкое (менее 25 мм в сложенном виде) устройство ориентировано на профессионалов, которым необходима мобильность без ущерба для функциональности.

Складывающийся корпус позволяет разворачивать панели под углом до 315°, а при необходимости один из экранов можно отключить. Каждый дисплей работает как независимо, так и в составе единого большого полотна.

Монитор поддерживает частоту обновления 100 Гц, отклик 4 мс и технологию AMD FreeSync. Из дополнительных фишек — встроенные стереодинамики, поддержка технологий Flicker-Free для снижения мерцания, Acer VisionCare для снижения нагрузки на зрение и BlueLightShield для фильтрации вредного синего свечения.

На корпусе монитора расположились несколько портов: HDMI 1.4, два USB Type-C (USB 3.1) с поддержкой DisplayPort Alt Mode и Power Delivery до 15 Вт и 3,5-мм аудиоразъем.

Монитор Acer PD193QE уже доступен для покупки в российских магазинах электроники по цене от 37 800 рублей.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше Anker Soundcore H30i!
Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Acer выпустила портативный монитор с двумя экранами
сегодня в 13:47
Realme выпустит спецверсию смартфона GT 7 в коллаборации с Aston Martin
сегодня в 12:14
Обзор Яндекс Станции Стрит: не JBL, но умеет больше
сегодня в 11:00
Портативная колонка Яндекс Станция Стрит поступила в продажу
сегодня в 11:00
Apple перестала подписывать iOS 18.4.1 — откатиться больше нельзя
сегодня в 09:55
Продажи планшета HONOR Pad X9a стартовали в России
сегодня в 09:40
Популярный смартфон Nothing не получит Android 16
сегодня в 08:58
Razer представила обновленный игровой ноутбук Blade 14 с видеокартой RTX 5070
сегодня в 07:00
Линейку смартфонов realme 14 представят в России 29 мая
вчера в 17:21
Анонс Huawei MateBook Fold — ноутбук со складным экраном на HarmonyOS
вчера в 17:07

Обзоры на The GEEK