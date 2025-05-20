Acer выпустила портативный монитор с двумя экранами

Компания Acer представила новый портативный монитор PD193QE с двумя 18,5-дюймовыми IPS-экранами с общим разрешением 1920×2160 пикселей. Компактное (2,33 кг) и тонкое (менее 25 мм в сложенном виде) устройство ориентировано на профессионалов, которым необходима мобильность без ущерба для функциональности.

Складывающийся корпус позволяет разворачивать панели под углом до 315°, а при необходимости один из экранов можно отключить. Каждый дисплей работает как независимо, так и в составе единого большого полотна.

Монитор поддерживает частоту обновления 100 Гц, отклик 4 мс и технологию AMD FreeSync. Из дополнительных фишек — встроенные стереодинамики, поддержка технологий Flicker-Free для снижения мерцания, Acer VisionCare для снижения нагрузки на зрение и BlueLightShield для фильтрации вредного синего свечения.

На корпусе монитора расположились несколько портов: HDMI 1.4, два USB Type-C (USB 3.1) с поддержкой DisplayPort Alt Mode и Power Delivery до 15 Вт и 3,5-мм аудиоразъем.

Монитор Acer PD193QE уже доступен для покупки в российских магазинах электроники по цене от 37 800 рублей.