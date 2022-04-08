Acer приостановила работу в России

Acer сообщила о приостановке своей деятельности в России из-за событий на Украине. Компания отмечает, что следит за развитием конфликта. Таким образом спустя какое-то время Acer может возобновить работу в России.

В пресс-релизе компании сказано, что Acer «уделяет особое внимание безопасности всех своих сотрудников, что включает в себя постоянные усилия по оказанию помощи каждому человеку и его семьям, пострадавшим от текущей ситуации».

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