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Acer представила Predator Helios Neo 14 AI — компактный игровой ноутбук с OLED и RTX 5070

Старт продаж в Европе запланирован на июль.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 05:00

Компания Acer представила Predator Helios Neo 14 AI — компактный 14,5-дюймовый игровой ноутбук с OLED-дисплеем 2.8K, 120 Гц, откликом 0,2 мс и охватом DCI-P3 100%. Новинка нацелена на геймеров и контент-мейкеров, которым важны мобильность, производительность и точная цветопередача.

Технические характеристики:

  • Процессор: Intel Core Ultra 9 285H
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU
  • Оперативная память: до 32 ГБ LPDDR5X 7467 МГц
  • Накопитель: до 2 ТБ PCIe Gen 4 SSD
  • Поддержка NVIDIA Advanced Optimus для авто-переключения GPU
  • Система охлаждения: AeroBlade 5-го поколения, жидкий металл, Vector heat pipes, Vortex Flow

Корпус выполнен из металла, на крышке расположен RGB-логотип, а клавиатура получила трёхзонную RGB-подсветку.

Интерфейсы:

  • Wi-Fi 6E Killer
  • Thunderbolt 4
  • HDMI 2.1
  • USB-A / USB-C

Дата выхода и цена

В Европе и других регионах EMEA ноутбук поступит в продажу в июле 2025 года по цене от 1699 евро.

Acer также представила Predator Triton 14 AI с поддержкой стилуса и ИИ-инструментами для креаторов, а также обновила настольный ПК Predator Orion 3000 с RTX 5070 и DDR5.

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Теги: 
Источник:
The GEEK, Gizmochina
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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