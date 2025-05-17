Acer представила Predator Helios Neo 14 AI — компактный игровой ноутбук с OLED и RTX 5070

Компания Acer представила Predator Helios Neo 14 AI — компактный 14,5-дюймовый игровой ноутбук с OLED-дисплеем 2.8K, 120 Гц, откликом 0,2 мс и охватом DCI-P3 100%. Новинка нацелена на геймеров и контент-мейкеров, которым важны мобильность, производительность и точная цветопередача.

Технические характеристики:

Процессор: Intel Core Ultra 9 285H

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU

Оперативная память: до 32 ГБ LPDDR5X 7467 МГц

Накопитель: до 2 ТБ PCIe Gen 4 SSD

Поддержка NVIDIA Advanced Optimus для авто-переключения GPU

Система охлаждения: AeroBlade 5-го поколения, жидкий металл, Vector heat pipes, Vortex Flow

Корпус выполнен из металла, на крышке расположен RGB-логотип, а клавиатура получила трёхзонную RGB-подсветку.

Интерфейсы:

Wi-Fi 6E Killer

Thunderbolt 4

HDMI 2.1

USB-A / USB-C

Дата выхода и цена

В Европе и других регионах EMEA ноутбук поступит в продажу в июле 2025 года по цене от 1699 евро.

Acer также представила Predator Triton 14 AI с поддержкой стилуса и ИИ-инструментами для креаторов, а также обновила настольный ПК Predator Orion 3000 с RTX 5070 и DDR5.