75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 5 поступает в продажу

Не успели покупатели обрадоваться 65-дюймовому экрану телевизора Xiaomi Mi TV 5 Pro, презентация которого была в декабре прошлого года, как в продажу начала поступать обновленная модель с экраном 75-дюймов.

Телевизор с панелью на квантовых точках поддерживает HDR10+ и выдаёт картинку в 4K разрешении. В качестве начинки используется процессор Amlogic T972 и 4 ГБ оперативной памяти, а также 64 ГБ памяти для хранения данных. Возможно даже декодирование 8K, а также управление с помощью голосовых команд.

Xiaomi Mi TV 5 Pro поступает в продажу уже 13 марта. Телевизор будет предлагаться по цене 1430 долларов.