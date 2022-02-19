Samsung Galaxy S22 отстаёт по графике и производительности iPhone 11

Подробные тесты новых смартфонов Samsung Galaxy S22 в разных бенчмарках показали, что процессор Exynos 2200 заметно уступает чипсету A13 Bionic, который появился одновременно с выходом iPhone 11 в 2019 году. Об этом пишет немецкое издание ComputerBase.

Первоначальные тесты показали, что новые флагманы Samsung сильно уступают iPhone 13, но кроме того, модели работающие на процессоре Exynos 2200 оказались слабее iPhone 11.

GFXBench Offscreen / ComputerBase

Также были обнаружены проблемы с перегревом Exynos 2200, а он приводит к троттлингу (явление, заключающееся в снижении частоты процессора или системы графической карты). Есть мнение, что выпуск Galaxy S22 происходил в спешке, поэтому сейчас наблюдаются проблемы с производительностью.

Предполагается, Samsung будет устранять проблемные части в будущих обновлениях системы.

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