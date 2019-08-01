12 июля начнётся раздача Watch Dogs 2

Только вчера мы говорили о мероприятии Ubisoft Forward, как сегодня появилась новая информация, касающаяся этого события. О всех перипетиях мероприятия представители Ubisoft рассказали в своем видеоролике, который появился на официальном канале Youtube. Уже сейчас известно, что на мероприятии будут представлены игры Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, а также новый контент для Hyper Scape.

Для многих это было бы простое мероприятие, если бы не эксклюзив в виде раздачи Watch Dogs 2, который является по сути главным конкурентом GTA V. Для того, чтобы завладеть копией игры много делать не придется. Достаточно лишь зайти в свой аккаунт Uplay, во время проведения мероприятия. Но главным ограничением является время, то есть игру можно получить только во время прямой трансляции, войдя в аккаунт.

Старт Ubisoft Forward назначен на 12 июля в 22:00 по московскому времени. Но перед этим не пропустите предварительное шоу, где разработчики будут рассказывать о самой игре и ее новом контенте. Только учтите, что за просмотр предварительного шоу Watch Dogs 2 получить нельзя.