Список смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые скоро получат глобальную версию HyperOS

В сети был опубликован список устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые в ближайшее время могут получить глобальную версию HyperOS. В него вошли 11 моделей, на которых уже тестируется новая прошивка.

Речь идет о следующих устройствах:

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 11T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

POCO F5

POCO F5 Pro

Redmi Note 12 4G/4G NFC

Redmi Note 12S

Некоторые устройства из данного списка уже упоминались в ранних утечках. Однако, в текущий список не вошел планшет Xiaomi Pad 6, которому также пророчили получение глобальной версии прошивки в числе первых.