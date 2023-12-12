Список смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые скоро получат глобальную версию HyperOS

В сети был опубликован список устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые в ближайшее время могут получить глобальную версию HyperOS. В него вошли 11 моделей, на которых уже тестируется новая прошивка.
Речь идет о следующих устройствах:
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- Redmi Note 12 4G/4G NFC
- Redmi Note 12S
Некоторые устройства из данного списка уже упоминались в ранних утечках. Однако, в текущий список не вошел планшет Xiaomi Pad 6, которому также пророчили получение глобальной версии прошивки в числе первых.