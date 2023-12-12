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Список смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые скоро получат глобальную версию HyperOS

В сети был опубликован список устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые в ближайшее время могут получить глобальную версию HyperOS. В него вошли 11 моделей, на которых уже тестируется новая прошивка.

Речь идет о следующих устройствах:

  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • POCO F5
  • POCO F5 Pro
  • Redmi Note 12 4G/4G NFC
  • Redmi Note 12S

Некоторые устройства из данного списка уже упоминались в ранних утечках. Однако, в текущий список не вошел планшет Xiaomi Pad 6, которому также пророчили получение глобальной версии прошивки в числе первых.

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Источник:
Xiaomiui
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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