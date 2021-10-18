Хакеры установили удалённый джейлбрейк на iPhone 13 Pro за 1 секунду

Хакерская группа Pangu Lab произвела первый в мире удалённый взлом iPhone 13 Pro и на это им потребовалось всего 1 секунда. Событие произошло 16 октября на 4-м Международном соревновании по кибербезопасности «Кубок Тяньфу».

После установленного джейлбрейка хакеры смогли получить информацию о владельце, доступ к фотографиям, установленным приложениям и полное управление над смартфоном.

Для удалённого взлома хакеры использовали несколько уязвимостей iOS 15, а также найденный эксплойт в браузере Safari. Для полного доступа к смартфону, достаточно, чтобы жертва перешла по присланной ссылке.

Участники хакерского объединения Pangu Lab и ранее славились успешными джейлбрейки для множества ранних моделей iPhone и версий iOS. Всё это говорит о том, что любую систему можно взломать, если разработчики не будут во время выпускать обновления безопасности.