Sony назвала дату выхода и цену PlayStation VR2

Sony объявила дату старта продаж гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2. Новинка начнёт поступать в продажу с 22 февраля 2023 года по цене $550.

Одновременно с запуском появится фирменная зарядная док-станция для контроллера PlayStation VR2 Sens по цене $50.

Кроме того, будет доступен комплект PlayStation VR2 с игрой Horizon Call of the Mountain по цене $600.

Предварительные заказы на PlayStation VR2 откроются 15 ноября 2022 года.