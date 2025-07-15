В России вышли новые умные QLED-телевизоры Sber

SberDevices представила новые умные QLED-телевизоры с диагоналями 32 и 43 дюйма. Устройства сочетают высокое качество изображения и доступные цены.

Характеристики QLED-телевизоров Sber

SDX-32FQ6031 SDX-43UQ6032 Диагональ 32” 43” Технология экрана DLED + QLED Разрешение FHD 1920 х 1080 точек UHD 3840 х 2160 точек Соотношение сторон 16:9 Угол обзора 178/178 Яркость 270 кд/м² 300 кд/м² Время отклика 6,5 мс 9,5 мс Контрастность 4000:1 3500:1 Цифровое ТВ DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S/S2 Аналоговое ТВ PAL, SECAM DK, I, BG, L Память 1.5 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ Интерфейсы и связь 2 × USB, 3 × HDMI, AV, Optical, RJ45, CI+, Wi-Fi 2.4 ГГц/5 ГГц., Bluetooth LE 5.1 1 × USB, 3 × HDMI, Optical, RJ45, CI+, Wi-Fi 2.4 ГГц/5 ГГц., Bluetooth LE 5.1 ОС Салют ТВ Габариты Без подставки — 720 х 423 х 82 мм, 3.2 кг; с подставкой — 720 х 472 х 180 мм, 3.3 кг Без подставки — 956 х 556 х 84 мм, 6 кг; с подставкой — 956 х 600 х 237 мм, 6.2 кг

Телевизоры работают на отечественной операционной системе Салют ТВ. Пользователям доступны голосовое управление, сквозной поиск контента по всем онлайн-кинотеатрам, детский профиль и Giga-поиск.

В компании отметили, что это первая партия умных телевизоров Sber, произведенных на собственном заводе бренда в Великом Новгороде, расположенном на территории особой экономической зоны «Новгородская».

43-дюймовая модель

Устройства уже доступны для покупки в официальном интернет-магазине SberDevices. Рекомендованные розничные цены на новые QLED-телевизоры Sber составляют:

32-дюймовая модель — 19 990 рублей.

43-дюймовая модель — 29 990 рублей.