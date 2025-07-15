В России вышли новые умные QLED-телевизоры Sber

SberDevices представила новые умные QLED-телевизоры с диагоналями 32 и 43 дюйма. Устройства сочетают высокое качество изображения и доступные цены.
Характеристики QLED-телевизоров Sber
|SDX-32FQ6031
|SDX-43UQ6032
|Диагональ
|32”
|43”
|Технология экрана
|DLED + QLED
|Разрешение
|FHD 1920 х 1080 точек
|UHD 3840 х 2160 точек
|Соотношение сторон
|16:9
|Угол обзора
|178/178
|Яркость
|270 кд/м²
|300 кд/м²
|Время отклика
|6,5 мс
|9,5 мс
|Контрастность
|4000:1
|3500:1
|Цифровое ТВ
|DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S/S2
|Аналоговое ТВ
|PAL, SECAM DK, I, BG, L
|Память
|1.5 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ
|2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ
|Интерфейсы и связь
|2 × USB, 3 × HDMI, AV, Optical, RJ45, CI+, Wi-Fi 2.4 ГГц/5 ГГц., Bluetooth LE 5.1
|1 × USB, 3 × HDMI, Optical, RJ45, CI+, Wi-Fi 2.4 ГГц/5 ГГц., Bluetooth LE 5.1
|ОС
|Салют ТВ
|Габариты
|Без подставки — 720 х 423 х 82 мм, 3.2 кг; с подставкой — 720 х 472 х 180 мм, 3.3 кг
|Без подставки — 956 х 556 х 84 мм, 6 кг; с подставкой — 956 х 600 х 237 мм, 6.2 кг
Телевизоры работают на отечественной операционной системе Салют ТВ. Пользователям доступны голосовое управление, сквозной поиск контента по всем онлайн-кинотеатрам, детский профиль и Giga-поиск.
В компании отметили, что это первая партия умных телевизоров Sber, произведенных на собственном заводе бренда в Великом Новгороде, расположенном на территории особой экономической зоны «Новгородская».
Устройства уже доступны для покупки в официальном интернет-магазине SberDevices. Рекомендованные розничные цены на новые QLED-телевизоры Sber составляют:
- 32-дюймовая модель — 19 990 рублей.
- 43-дюймовая модель — 29 990 рублей.
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