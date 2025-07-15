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В России вышли новые умные QLED-телевизоры Sber

На рынок вышла первая партия умных телевизоров Sber, произведенных на собственном заводе бренда в Великом Новгороде.

SberDevices представила новые умные QLED-телевизоры с диагоналями 32 и 43 дюйма. Устройства сочетают высокое качество изображения и доступные цены.

Характеристики QLED-телевизоров Sber

 SDX-32FQ6031SDX-43UQ6032
Диагональ32”43”
Технология экранаDLED + QLED
РазрешениеFHD 1920 х 1080 точекUHD 3840 х 2160 точек
Соотношение сторон16:9
Угол обзора178/178
Яркость270 кд/м²300 кд/м²
Время отклика6,5 мс9,5 мс
Контрастность4000:13500:1
Цифровое ТВDVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S/S2
Аналоговое ТВPAL, SECAM DK, I, BG, L
Память1.5 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ
Интерфейсы и связь2 × USB, 3 × HDMI, AV, Optical, RJ45, CI+, Wi-Fi 2.4 ГГц/5 ГГц., Bluetooth LE 5.11 × USB, 3 × HDMI, Optical, RJ45, CI+, Wi-Fi 2.4 ГГц/5 ГГц., Bluetooth LE 5.1
ОССалют ТВ
ГабаритыБез подставки — 720 х 423 х 82 мм, 3.2 кг; с подставкой — 720 х 472 х 180 мм, 3.3 кгБез подставки — 956 х 556 х 84 мм, 6 кг; с подставкой — 956 х 600 х 237 мм, 6.2 кг

Телевизоры работают на отечественной операционной системе Салют ТВ. Пользователям доступны голосовое управление, сквозной поиск контента по всем онлайн-кинотеатрам, детский профиль и Giga-поиск.

В компании отметили, что это первая партия умных телевизоров Sber, произведенных на собственном заводе бренда в Великом Новгороде, расположенном на территории особой экономической зоны «Новгородская».

43-дюймовая модель

Устройства уже доступны для покупки в официальном интернет-магазине SberDevices. Рекомендованные розничные цены на новые QLED-телевизоры Sber составляют:

  • 32-дюймовая модель — 19 990 рублей.
  • 43-дюймовая модель — 29 990 рублей.
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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