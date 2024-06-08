Реалистичный онлайн-шутер Bodycam вышел в Steam

Новый онлайн-шутер от первого лица под названием Bodycam от студии Reissad стал доступен на платформе Steam за 1200 рублей.

Отзывы на игру смешанные, из них только 58% положительные. Однако на странице игры геймеров предупреждают, что она находится в раннем доступе на стадии разработки и может в дальнейшем претерпеть изменения.

Разработчики планируют развивать игру в раннем доступе в течение 6-12 месяцев, в течение которых будут постоянно добавляться новые функции и игровые режимы. На данный момент в игре доступны такие режимы, как Deathmatch для десяти участников, командный Deathmatch (5 на 5) и режим Body Bomb (5 на 5).

Bodycam представляет собой многопользовательский шутер с ультрареалистичной графикой, разработанный на мощном движке Unreal Engine 5. Разработчики отмечают, что «игра была спроектирована для преодоления границ реализма и фотореализма». Собственно, требования к «железу» соответствующие.

Минимальные системные требования Bodycam

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X, Intel Core i7-9700K

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 (8 ГБ), NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 ГБ)

Сеть: широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 50 ГБ

ОС: Windows 10/11

Рекомендованные системные требования Bodycam

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X, Intel Core i7-10700K

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon RX 6600 XT (8 ГБ), NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 ГБ)

Сеть: широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 50 ГБ

ОС: Windows 10/11