Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

Гибрид наушников, пауэрбанка и подставки для телефона. На словах звучит как маркетинговый трюк, но на деле всё куда интереснее.

Anker Soundcore P41i — это сразу нескольких устройств в одном корпусе: беспроводные наушники, пауэрбанк и подставка для смартфона. На бумаге это удобный спутник для просмотра сериалов в дороге и прослушивания музыки. А встроенный аккумулятор позволяет не думать о зарядке смартфона или самих наушников несколько дней.

В этом обзоре подробно разберём, как на практике работает эта необычная комбинация, насколько комфортно использовать Soundcore P41i и могут ли наушники порадовать своим звуком.

Характеристики Anker Soundcore P41i

  • Модель: Anker Soundcore P41i (A3937)
  • Тип: внутриканальные
  • Звук: композитные драйверы диаметром 11 мм
  • Диапазон частот: 20-20000 Гц
  • Диапазон сигнала: ≤ 10 метров
  • Общее количество микрофонов: 6 микрофонов (по 3 в каждом наушнике)
  • Шумоподавление: адаптивное, режим прозрачности
  • Кодеки: AAC, SBC
  • Аккумулятор: наушники — 60 мАч, зарядный кейс —3000 мАч
  • Автономность: без подзарядки — до 12 часов, с зарядным кейсом — до 192 часов
  • Интерфейсы: Bluetooth 5.3, USB Type-C, встроенный в кейс кабель USB-C
  • Защита: IPX5
  • Габариты: размер зарядного кейса — 75×57×30 мм, вес кейса — 105 г, вес наушника — 5 г
  • Цена: 7 490 ₽

Комплектация

Obzor-Soundcore-P41i-1

Anker Soundcore P41i приходят в аккуратной белой коробке с изображением наушников и кратким описанием характеристик. Упаковка выполнена в фирменном стиле Soundcore, а внутри только самое необходимое:

  • Наушники в кейсе;
  • Силиконовые амбушюры четырёх размеров (XS, S, L и XL);
  • Документация.
Obzor-Soundcore-P41i-2
Obzor-Soundcore-P41i-3

Отдельного кабеля для зарядки нет, и он, по сути, не нужен. Кейс оснащён встроенным проводом USB-C, который можно использовать как для зарядки самого футляра, так и для подпитки других устройств. В общем, комплектация хоть и не выглядит богатой, но полноценная. 

3 в 1

Obzor-Soundcore-P41i-16
Obzor-Soundcore-P41i-4

Anker Soundcore P41i — это пример того, как можно совместить простоту, практичность и немного оригинальности в одном устройстве. На выбор есть два цвета: чёрный и белый. Оба выполнены из приятного матового пластика, устойчивого к царапинам и отпечаткам.

Obzor-Soundcore-P41i-10

Кейс крупнее, чем у большинства TWS-наушников, и это не случайно. Внутри скрывается аккумулятор на 3000 мАч, который позволяет использовать его как пауэрбанк. На боковой грани находится встроенный кабель USB-C — им можно «подкинуть» энергии любому устройству, например, смартфону.

Obzor-Soundcore-P41i-11

Встроенный аккумулятор способен выдать до 10 Вт — этого хватает, чтобы оживить смартфон (примерно на 30-40%) пока вы в дороге. Но за функциональность пришлось заплатить габаритами: кейс массивный и носить его в кармане джинсов некомфортно, он явно лучше чувствует себя в куртке или рюкзаке.

Ещё одна интересная деталь — откидная панель, которая превращает кейс в подставку для смартфона. Можно поставить смартфон горизонтально, включить видео и одновременно заряжать его от кейса — актуально в поездках, кафе или на работе.

Obzor-Soundcore-P41i-5
Obzor-Soundcore-P41i-13

Крышка открывается плавно, а на передней грани есть аккуратный дисплей, показывающий заряд кейса и каждого наушника отдельно.

Obzor-Soundcore-P41i-17

Сами наушники лёгкие, около 5 грамм каждый. Они удобно сидят в ушах и не торчат благодаря своей форме. Посадка надёжная, даже во время бега или занятий в спортзале они не выпадают.

Obzor-Soundcore-P41i-7
Obzor-Soundcore-P41i-8
Obzor-Soundcore-P41i-9

Материалы корпуса — комбинация матового и глянцевого пластика, а звуковод прикрыт мелкой металлической сеткой. Наушники в чёрном цвете достаточно маркие, на них видны отпечатки и пылинки. При этом они соответствуют стандарту IPX5, то есть не боятся пота и дождя, но купаться с ними, конечно, не стоит.

В целом Soundcore P41i производят впечатление продуманных и практичных наушников. Они не поражают внешним видом, зато радуют автономностью, функциональностью кейса и удобной посадкой.

Гибкая настройка и простое управление

Подключить Soundcore P41i можно напрямую через настройки Bluetooth, однако для доступа ко всем функциям рекомендую установить приложение Soundcore (App Store/Google Play). Через него можно не только настроить звук под себя, но и провести тест прилегания амбушюр, проверить заряд или даже откалибровать звучание под особенности слуха.

Obzor-Soundcore-P41i-20-1

Наушниками можно управлять с помощью сенсоров, расположенными на ножках. В целом всё работает просто и понятно, но у меня бывали случаи, когда они не реагировали на прикосновение с первого раза. Для меня это не стало проблемой, так как я в целом привык управлять музыкой со смартфона.

В приложении можно задать собственные команды на касания — например, одно нажатие для паузы, двойное для переключения трека или длительное для вызова ассистента. Единственное ограничение — нельзя изменить поведение сенсора во время звонков, только полностью отключить.

Obzor-Soundcore-P41i-18
Obzor-Soundcore-P41i-19
Obzor-Soundcore-P41i-21

Приложение также позволяет настраивать уровень шумоподавления, активировать режим прозрачности, настраивать эквалайзер или включить «игровой» режим с минимальной задержкой.

Obzor-Soundcore-P41i-22

Есть и другие полезные опции вроде поиска наушников по звуковому сигналу, автоматического выключения при бездействии и функции двойного подключения, когда гарнитура может быть связана сразу с ноутбуком и смартфоном.

Однако стоит отметить, что автопаузы в Soundcore P41i нет. Если вытащить один наушник во время прослушивания музыки, воспроизведение не остановится. Это некритично, но неудобно.

Как звучат и что с шумодавом?

Obzor-Soundcore-P41i-15

Самое важное в любых наушниках — это, конечно, звук. В Soundcore P41i за него отвечают 11-миллиметровые драйверы с диапазоном частот от 20 Гц до 20 кГц. Не «вау-решение», но производитель выжал максимум из них и получилось достаточно неплохо.

Звук. Моё первое знакомство с устройством оставило смешанные чувства. По умолчанию в настройках приложения стоял пресет Soundcore Signature. И если в Soundcore Liberty 4 Pro (обзор) он меня порадовал, то здесь, скорее, разочаровал. Сразу появились мысли, что если настолько невыразительный звук на фирменной настройке, то что будет на других…

Но стоило мне немного «поиграться» — и впечатление изменилось кардинально. После смены профиля на «Усиленный бас» звук стал заметно глубже и сочнее. А включив функцию HearID, которая подстраивает звучание под индивидуальные особенности слуха, я получил более насыщенный звук: низы стали плотнее, середина — чище, а верхние частоты приобрели яркость.

Музыка с акцентом на вокал, инструментальные композиции, спокойные жанры или треки с преобладанием низких частот звучат особенно приятно. А вот тяжёлые гитарные партии местами теряют детализацию — звук перемешивается и превращается в «кашу». Однако и это можно поправить в эквалайзере, просто придётся заморочиться.

Obzor-Soundcore-P41i-23

Микрофоны. За голосовую связь отвечают шесть микрофонов (по три в каждом наушнике) с системой шумоподавления. Их качество приятно удивило. Микрофоны позволяют комфортно разговаривать на шумной улице. По словам собеседников, они слышали меня отчётливо, без посторонних шумов и искажений. Есть также защита от ветра, что помогает во время прогулок или пробежек.

Басотряску заказывали? Смотрим Soundcore Space One Pro

Обзор Anker Soundcore Space One Pro: наушники, от которых трясёт

Шумоподавление. Наушники получили систему активного шумоподавления с пятью уровнями интенсивности и тремя режимами работы (ручное, активное, адаптивное активное). Шумодав здесь не флагманский, но вполне рабочий — он приглушает фоновый шум, делая его менее навязчивым. С метро или гулом от проезжающих машин не справится, но и неприятного вакуума в ушах нет.

Режим прозрачности. Он в Soundcore P41i реализован хорошо, но без «вау-эффекта». Окружающие звуки передаются естественно, а голоса звучат чисто, что позволяет спокойно разговаривать, не снимая наушники.

Самые долгоживущие наушники

Obzor-Soundcore-P41i-6

Одно из главных преимуществ Soundcore P41i — это их впечатляющая автономность. Если большинство беспроводных наушников предлагают около 20-30 часов работы вместе с кейсом, то здесь — 192 часа! Всё это благодаря встроенной батарее на 3000 мАч.

На одном заряде каждый наушник способен проработать до 10 часов с активным шумоподавлением и примерно 12 часов без него.

Быстрая зарядка тоже работает отлично: всего 10 минут в кейсе дают примерно 5 часов прослушивания музыки. В реальном использовании это означает, что даже при ежедневных прослушиваниях заряжать кейс можно буквально раз в неделю, а то и реже.

Итого. Стоит ли покупать Soundcore P41i?

Obzor-Soundcore-P41i-14

В итоге можно сказать, что Anker Soundcore P41i — это своеобразное решение для тех, кто хочет получить максимум функций в одном устройстве. Здесь и беспроводные наушники, и портативная зарядка, и подставка для телефона — удобно, особенно в поездках или на работе.

По части звука всё вполне прилично: сбалансированное звучание и приятный бас, но без изысков. Если вы аудиофил и ждёте безупречного Hi-Fi-звука или компактность, лучше присмотреть другую модель. А вот тем, кто ценит практичность и универсальность, Soundcore P41i однозначно подойдут.

Плюсы

  • Функциональное устройство 3 в 1
  • Удобная посадка
  • Гибкая настройка и поддержка приложения
  • Хороший звук с нюансами
  • Достойные микрофоны с шумодавом
  • Автономность до 192 часов

Недостатки

  • Достаточно увесистый и габаритный кейс
  • Маркие наушники
  • Посредственный звук в тяжёлых гитарных композициях
  • Шумодав с изъянами

