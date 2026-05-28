Смартфоны получили камеру на 200 Мп, батарею 7000 мАч и ИИ-функцию для создания видео из фотографий.
Редакция The GEEK сегодня в 09:10
HONOR 600 и HONOR 600 Pro вышли в России: цены и версии

В России стартовали продажи смартфонов HONOR 600 и HONOR 600 Pro. Линейка доступна в оранжевом, бежевом и чёрном цветах.

Обе модели получили основную камеру на 200 Мп с сенсором 1/1,4 дюйма и оптической стабилизацией. В HONOR 600 Pro дополнительно установлена перископическая телефотокамера на 50 Мп с оптическим зумом 3,5x и цифровым увеличением до 120x.

Одной из программных функций стала «Фото в видео 2.0». Она позволяет создавать короткие ролики на основе одной, двух или трёх фотографий. Пользователь может выбрать шаблон или добавить текстовый запрос для генерации результата.

Экран у обеих моделей имеет диагональ 6,57 дюйма, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 8000 нит. Заявлена ШИМ-частота 3840 Гц. Корпус защищён по стандартам IP68, IP69 и IP69K. Толщина рамки вокруг экрана составляет 0,98 мм.

HONOR 600 работает на Snapdragon 7 Gen 4. Старшая версия HONOR 600 Pro получила Snapdragon 8 Elite.

Смартфоны оснащены аккумулятором на 7000 мАч и поддерживают зарядку HONOR SuperCharge 80 Вт. HONOR 600 Pro также получил беспроводную зарядку мощностью до 50 Вт.

Цены в России:

  • HONOR 600
    • 8/256 ГБ — 45 990 рублей;
    • 12/256 ГБ — 49 990 рублей.
  • HONOR 600 Pro
    • 12/256 ГБ — 70 990рублей;
    • 12/512 ГБ — 79 990 рублей.

До 30 июня на модели действует скидка 5000 или 6000 рублей в зависимости от версии.

