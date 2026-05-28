В России стартовали продажи Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Новая T-серия впервые вышла в двух размерах и получила 5-кратный телеобъектив Leica в обеих моделях.
Редакция The GEEK сегодня в 00:42
Xiaomi 17T и 17T Pro c камерами Leica официально вышли в России

В России стартовали продажи смартфонов Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. В этом поколении T-серия впервые представлена в двух размерах: базовая модель получила 6,59-дюймовый экран, а Pro-версия — 6,83-дюймовый.  

Обе модели оснащены тройными камерами Leica. Главный сенсор имеет разрешение 50 Мп, а 5-кратный телеобъектив Leica с оптической стабилизацией появился не только в Pro-версии, но и в обычном Xiaomi 17T. Также заявлены ИИ-зум до 120x и функция «Живые моменты» Leica.  

Xiaomi 17T работает на MediaTek Dimensity 8500-Ultra, а Xiaomi 17T Pro получил Dimensity 9500. Смартфоны оснащены AMOLED-дисплеями 1.5K с пиковой яркостью до 3500 нит, защитой IP68 и системой охлаждения Xiaomi 3D IceLoop.  

Базовая модель получила аккумулятор на 6500 мАч и зарядку 67 Вт. В Xiaomi 17T Pro установлен аккумулятор на 7000 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной 50 Вт.  

Цены в России:

  • Xiaomi 17T 12/256 ГБ — от 49 990 рублей
  • Xiaomi 17T 12/512 ГБ — от 54 990 рублей
  • Xiaomi 17T Pro 12/256 ГБ — от 67 990 рублей
  • Xiaomi 17T Pro 12/512 ГБ — от 72 990 рублей
  • Xiaomi 17T Pro 12 ГБ / 1 ТБ — от 82 990 рублей

До 30 июня действуют специальные цены: Xiaomi 17T стоит от 44 990 рублей, а Xiaomi 17T Pro — от 62 990 рублей.

