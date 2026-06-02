Vivo X500 Ultra может получить камеру с 10-кратным оптическим зумом

Редакция The GEEK сегодня в 09:37
Vivo, по слухам, тестирует новую камеру с 10-кратным оптическим зумом для будущего X500 Ultra.ьЕсли информация подтвердится, это станет заметным изменением для Ultra-линейки Vivo. Текущий X300 Ultra использует один перископический модуль на 200 Мп с оптическим приближением около 3,7x.

Новый 10-кратный телевик должен заметно улучшить съёмку удалённых объектов без внешних телеконвертеров и дополнительных насадок. Такой модуль может быть полезен для концертов, спорта, архитектуры и уличной фотографии.

В сегменте Ultra-смартфонов зум постепенно становится одним из главных направлений конкуренции. Oppo Find X9 Ultra уже использует отдельный 10x-перископ, а Huawei ранее показывала похожий подход в Pura 80 Ultra с 9,4-кратным зумом.

Vivo традиционно делает сильный акцент на мобильной фотографии и сотрудничает с Zeiss, поэтому появление более дальнобойной камеры выглядит логичным шагом.

Пока речь идёт только о тестовой конфигурации. Неизвестно, попадёт ли 10x-камера в финальную версию Vivo X500 Ultra и как она повлияет на толщину корпуса, вес и цену смартфона.

