iPhone получит функцию защиты от уличных краж

Apple работает над новой функцией защиты iPhone от кражи. Смартфон сможет автоматически блокироваться, если система поймёт, что его выхватили из рук владельца.
Редакция The GEEK сегодня в 08:06
Apple разрабатывает новую функцию безопасности для iPhone, которая сможет автоматически блокировать устройство при попытке кражи из рук. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на код, найденный в программном обеспечении компании.

Функция должна решить одну из главных проблем защиты iPhone. Если смартфон украли уже разблокированным, злоумышленник может получить доступ к приложениям, перепискам и настройкам до того, как владелец успеет заблокировать устройство через «Локатор».

Сейчас Apple уже использует несколько механизмов защиты: Find My, Activation Lock и Stolen Device Protection. Однако они не всегда помогают в первые минуты после кражи, если устройство остаётся активным.

Новая система будет анализировать резкое движение iPhone с помощью встроенных датчиков, включая акселерометр. Если смартфон определит, что его резко выхватили из рук, он автоматически заблокируется.

Apple также планирует учитывать расстояние до связанных Apple Watch. Если часы остаются у владельца, а iPhone резко удаляется от них, система сможет использовать это как дополнительный признак кражи.

Кроме того, функция будет учитывать правила Stolen Device Protection: знакомые Wi-Fi-сети и привычные места вроде дома или работы. Если смартфон окажется в незнакомой локации, доступ к чувствительным разделам системы дополнительно ограничат.

Пока неизвестно, когда Apple официально представит новую защиту. По данным 9to5Mac, функция находится в активной разработке.

