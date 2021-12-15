5 настольных игр для новогодних подарков и каникул

Совсем скоро настанут новогодние праздники, а значит встречи с друзьями и семьей. Настолки уже давно стали отличным средством, чтобы скрасить вечер. Поэтому традиционно рассказываем вам об интересных новогодних настольных играх от издательства Hobby World.

Выбирайте под ваши запросы: короткие или долгие, для двух человек или больших компаний, со сложным сценарием и для тех, кто не хочет разбираться в правилах. Кстати, настольная игра – отличный подарок, однозначно, стоит присмотреться.

Инициатива

Вы когда-либо пробовали настольную игру в которой нужно играть в настольную игру? Если нет, то это именно такой случай – игра в квадрате.

Игрокам предстоит взять на себя роль подростков, которые играют в настольную игру под названием «Ключ» и живут своей подростковой жизнью.

В игре несколько серий заданий, который пересекаются между собой и превращаются в общую в историю. Всё рассказывается в виде комикса. Кампания же, в свою очередь, разделена на несколько глав, каждая из которых займёт у игроков 30-60 минут игрового времени. Каждая глава начинается с того, что игроки зачитывают страницу комикса, после чего выполняют определённое задание.

Полное прохождение займет 8 часов, но не обязательно проходить все за один раз. Так как вы отмечаете прогресс в журнале кампании, в один момент вы можете просто убрать игру в коробку и вернуться к ней позже.

Количество игроков: 1-4

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Ведьмак (ролевая игра)

Настольная ролевая игра «Ведьмак» по мотивам популярной серии видеоигр от CD Projekt RED. Создатели видеоигры принимали непосредственное участие в работе над ролевой игрой и в качестве авторов привлекли к ней творцов настольной ролевой игры Cyberpunk 2020.

Игрок попадёт в фэнтезийный мир, который напоминает Восточную Европу времён позднего средневековья. Как и первоисточник, в ролевой игре «Ведьмак» нет чёткого разделения на чёрное и белое, героев и злодеев – суровый и многогранный мир.

Количество игроков: 2+

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Эверделл

Та самая игра, которая является воплощением тепла и уюта. Действие игры происходит в сказочном мире, где животные разговаривают и дружно живут вместе в лесных городах.

Игрок получит очаровательный дизайн игрового поля и компонентов, в которых используются приятные цвета. Во главе игрового поля стоит дерево, которое нужно будет собрать по инструкции из картонных элементов. Дерево не просто выполняет декоративную функцию – на его ветвях располагаются карты и фигурки.

Количество игроков: 1-4

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Поиски планеты Икс

Любите космос и всё, что с ним связано? Тогда попробуйте себя в роли астрономов, которые наблюдают за небесными телами и пытаются вычислить местонахождение загадочной планеты.

Игроку предстоит найти планету Х, заработать репутацию в научном сообществе за обнаружение планеты и публикацию верных теорий о местонахождении других объектов в Солнечной системе.

Количество игроков: 1-4

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Я бананчик

Игра-сумасшествие для шумной компании, рассчитанная на взаимодействие между игроками. Каждый из игроков-«пациентов» считает себя тем, кто или что изображено на одной из карт личностей.

Пациенты играют в одной команде и жестами объясняют друг другу, кем или чем они себя считают, но делают это так, чтобы доктор не догадался. Тот, кто становится «доктором», играет против всех остальных участников и должен угадать, кто есть кто.

Количество игроков: 4-8

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