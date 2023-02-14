Как решить проблему, если не работает один наушник AirPods?

В наше время беспроводные наушники являются обычной вещью в повседневной жизни. Однако, как и любое другое устройство, у AirPods могут возникнуть проблемы, которые необходимо решить.

Одна из таких проблем может заключаться в том, что один из наушников AirPods перестал работать. Ниже мы рассмотрим несколько шагов, которые могут помочь в решении этой проблемы.

Проверьте зарядку наушников

Первым делом необходимо убедиться, что наушники полностью заряжены. Если зарядка наушников не окажется проблемой, можно перейти к следующему шагу.

Проверьте соединение

Вторым шагом является проверка соединения между наушниками и устройством, к которому они подключены. Если соединение прервалось, один из наушников может перестать работать. Попробуйте отключить и снова подключить наушники к вашему устройству.

Очистите наушники

Третий шаг заключается в очистке наушников. Наличие грязи или налета на наушниках может привести к тому, что один из них не будет работать или буквально делаться глухим.

Очистите наушники специальным средством или ватным тампоном. Проще всего купить отдельную зубную щетку и аккуратно пройтись по сетке динамиков. За подобную процедуру в сервисном центре с вас возьмут более 1000 рублей.

Проверьте стереобаланс

В настройках специальных возможностей на устройствах iOS есть параметр, который позволяет контролировать баланс звука между левым и правым наушниками. Если этот параметр не сбалансирован, то звук может отправляться только на один наушник.

Чтобы исправить это, перейдите в Настройки > Универсальный доступ > Наушники AirPods > Аудионастройки Универсального доступа > Баланс > Поставьте ползунок в центр.

Сброс до заводских настроек

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, вы можете попробовать сбросить наушники до заводских настроек.

Поместите наушники в зарядный кейс, затем удерживайте кнопку на кейсе до тех пор, пока индикатор не начнет мигать белым светом. После этого наушники вернутся к настройкам, которые были установлены на заводе. Отпустите и следуйте инструкциям на экране iPhone.

Обратитесь к профессионалам

Если вы все еще не можете решить проблему, связанную с неработающим наушником, лучше всего обратиться к профессионалам. Вы можете обратиться в сервисный центр Apple или других компаний, которые специализируются на ремонте беспроводных наушников.

Заключение

В заключение, если один из наушников AirPods перестал работать, то не стоит паниковать. Существует несколько простых методов, которые могут помочь решить эту проблему. Если из этого ничего не помогло, то возможно, что проблема кроется уже в браке или выходе наушника из строя.