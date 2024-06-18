Telegram запустил сервис для знакомств с привязкой к криптовалюте

В мессенджере Telegram появился уникальный сервис для знакомств, привязанный к блокчейну TON. В нем предусмотрена обязательная верификация, монетизация проведенного времени и платная подписка для пользователей мужского пола. Но что самое главное — никакой анонимности и ботов. Обойдется удовольствие в 5700 рублей в месяц или 2500 Telegram Stars.

Для регистрации необходимо скачать приложение TON Dating через которое подтверждается личность. При этом, утверждается, что система безопасности не хуже онлайн-банков. Интересная статистика — за два месяца тестовой работы модерацию сервиса прошли только 3% заявок, прямо закрытый клуб.

Ну и конечно упомянутая нами монетизация проведенного времени. В TON Dating присутствует алгоритм майнинга, который поощряет активность. Так за приглашенных друзей, мэтчи и лайки можно получить криптовалюту Toncoin. А после без проблем вывести ее на личный кошелек.