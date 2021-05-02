Обзор уличной камеры EZVIZ C3N: доступное наблюдение за домом

EZVIZ C3N – камера, которая способна заменить полноценную систему видеонаблюдения за счет возможности отслеживать большую площадь территории во время работы. Она прочная, выдержит капризы погоды и передаст картинку о происходящем на смартфон владельца. Какими особенностями и преимуществами обладает видеокамера далее в обзоре.

Характеристики

Модель: EZVIZ C3

Метод подключения: Wi-Fi 2.4 ГГц, Ethernet

Разрешение записи: 1920×1080

Количество мегапикселей: 2

Максимальная частота кадров в секунду: 30

Тип матрицы: CMOS

Формат записи видео: H.265

Максимальный угол обзора: 125°

Поддержка карт памяти: microSD/SDHC до 256 Гб

Степень защиты: IP67

Дополнительно: ночной режим, ИК-подсветка (30 метров), микрофон, детектор движения

Стоимость: 6 990 рублей

Комплектация

EZVIZ C3N поставляется в минимальной комплектации – в коробке, помимо камеры, находится инструкция по эксплуатации, блок питания, защитный колпачок для кабеля подключения, набор монтажа с трафаретом.

Холодный металл

Цилиндрический корпус сделан не из пластика, а из прочного металла, что обеспечивает защиту и эффективный отвод тепла. На передней стороне корпуса расположен объектив, два прожектора и две лампы инфракрасного типа для съемки в ночное время суток. Также в корпусе размещён микрофон, слот для карты памяти и кнопка сброса устройства до заводских настроек.

Камера подключается к сети по Wi-Fi. Для этого по бокам корпуса находятся антенны для принятия и передачи сигнала. Даже если роутер расположен далеко от самой камеры, она будет поддерживать стабильное соединение. Если качество беспроводного соединения оставляет желать лучшего – возможно подключение по витой паре, которая сходит в комплект. Рядом с антеннами также находится вход для подключения блока питания от розетки.

Ночью всё увидим

Отличительной особенностью EZVIZ C3N является способность проводить цветную съемку в ночное время и делает она это с помощью мощных встроенных прожекторов. Всего в устройстве три режима ночной съемки:

Цветная. Съемка ведется при постоянно включенных прожекторах, расположенных на передней панели устройства;

Черно-белая. Задействуются инфракрасные лампы;

Smart-режим. При активации запись видео постоянно ведется в черно-белом формате, но если устройство фиксирует в поле своего зрения человека – оперативно производится переключение на цветную съемку для получения лучшей картинки.

В умном режиме пользователь также может настроить режим оповещения – если на участке будут зафиксированы посторонние, камера отправит на смартфон оповещение, которые также могут отправляться по настроенному расписанию. Так, в рабочие дни функция будет работать, а в выходные, когда владелец камеры находитесь дома, регистрация движений проводиться не будет.

На самой камере можно также активировать режим «Активное запугивание». В случае регистрации движения на участке камера будет автоматически направлена на «гостя» с активацией прожекторов. В итоге удается четко увидеть лицо посетителя без засветов.

Особых проблем при монтаже нет. Просверлил, нацепил и готово. Главное, максимально грамотно подвести электричество к камере. Входящий в комплект блок питания по всей видимости служит для ознакомительной цели, но на деле нужно сразу приобретать более длинный шнур.

Камера компактная, смотрится современно на любом доме и способна выдержать любую погоду, а всё благодаря защите по стандарту IP67.

В камере улучшили систему распознавания движения и исключили ложное срабатывание. Устройство активирует запись только при появлении человека в кадре, не реагирует на животных, насекомых и на прочие посторонние объекты.

Настройка камеры EZVIZ C3N проводится через фирменное приложение, доступное для смартфонов на Android и iOS. Достаточно подключить камеру к сети, добавить устройство в приложение и произвести базовые настройки. Через приложение можно получить доступ к картинке с камеры в режиме реального времени, выбрать режим захвата движения, чувствительность и установить другие параметры для работы.

Качество трансляции и записи также можно выбрать через приложение, поэтому никаких проблем с этим не будет. Зону обзора можно с легкостью установить на любой объект и всё за счет поворотной конструкции.

Итого

EZVIZ C3N – бюджетная уличная камера, которая полностью оправдывает свою стоимость. По всей сути пользователь в свое распоряжение получит качественный инструмент для организации видеонаблюдения. Картинка качественная, хорошо детализированная и будет отличным устройством для знакомства с уличной камерой. Можно приобрести набор по весьма доступной цене и держать свой дом под постоянным видеонаблюдением.

Плюсы Отличное качество изображения

Наличие встроенных прожекторов

Функция распознавания людей

Металлический корпус Минусы Бесполезный блок питания