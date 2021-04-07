EZVIZ покажет на международной выставке Securika Moscow 2021 системы видеонаблюдения с ИИ

На крупнейшей международной выставке средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow 2021, компания EZVIZ представит свои последние продукты.

По словам EZVIZ, основной акцент в их продуктах делается на строгое соблюдение стандартов качества, комплекс интеллектуального видеонаблюдения, наличие собственной облачной платформы EZVIZ Cloud, а также широкая линейка продуктов и технологий для обеспечения безопасности дома и бизнеса.

Какие продукты представит EZVIZ на Securika Moscow 2021:

EZVIZ C3X – Первая в мире камера видеонаблюдения с двумя объективами, победитель премии Big Innovation Awards 2021.

EZVIZ C6W – Новинка обладающая функцией интеллектуального слежения и сенсором True-WDR (аппаратный широкий динамический диапазон).

EZVIZ BC1 – Беспроводная камера видеонаблюдения, идущая в комплекте с перезаряжаемой батареей емкостью 12 900 мАч, может работать без подзарядки до одного года при одном полном заряде батареи.

EZVIZ C8C – Камера наружного видеонаблюдения с радиусом обзором 360 градусов, оснащена технологией искусственного интеллекта для поиска и распознавания движущихся объектов.

C3W Pro – Уличная камера с тремя режимами ночной съемки. Цветное и четкое изображение достигается благодаря 2 прожекторам и 4 профессиональным оптическим линзам, встроенных в камеру.

IP-камера Ezviz C6T

Системы видеонаблюдения и умного контроля за домом как никогда актуальны в наше время в России и популярность систем “умной” охраны постоянно возрастает. Так, начиная с 2019 года, рост продаж систем видеонаблюдения в России вырос на 19% и достиг отметки в 76 млрд. рублей, а наша страна вошла в тройку крупнейших мировых держав по проценту продаж камер видеонаблюдения.

Мероприятие Securika Moscow 2021 пройдёт в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» с 13 по 16 апреля 2021 года.