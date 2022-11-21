Защищаем себя и iPhone от спамеров по телефону

Несмотря на усилия операторов, телефонные спамеры и мошенники не перестают звонить. Учитывая, что практически каждый где-либо вводил свой номер телефона, то он уже автоматически попал в спам-базу.

Тут будет короткая заметка с инструкциями, которые хоть как-то помогут защититься от телефонных спамеров и нежелательных звонков. Сам пользуюсь, поэтому способ проверенный.

Как включить определитель неизвестных номеров на iPhone:

Для начала заходим в App Store и находим приложение Яндекс; Загружаем приложение и запускаем; На главной странице опускаемся вниз до пункта «Сервисы»; Выбираем «Определитель номера» и следуем инструкциям приложения.

После всех действий, входящие номера будут идентифицироваться и помечаться особым образом. Как это выглядит:

У меня подключены все возможные определители.

Дополнительно можно зайти в приложение Яндекса и посмотреть другие пункты для блокировки звонков. Также если у вас есть приложения сотовых операторов, банковские и многие другие, то их также можно активировать для определения звонков. Для этого перейдите в Настройки > Телефон > Блокировка и идентификация вызова > Активировать.

Определитель не всегда может распознать спамера, если номер совсем новый, но хоть какую-то часть рекламных звонков уверенно покажет.

Немного про безопасность

Мошенники могут использовать различные утилиты для изменения номера телефона, с которого совершается звонок. Человек принимающий вызов, будет видеть тот номер, который укажет мошенник. Технология создавалась для других целей, но чаще всего её используют не из добрых побуждений.

Поэтому устанавливайте идентификацию входящих звонков и никогда не перезванивайте на незнакомые номера, которые звонят и сбрасывают. Все эти действия помогут как-то защититься от спама, и снизить риск нарваться на мошенников.