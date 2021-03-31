EZVIZ рассказала о функциях приватности в камере видеонаблюдения C6CN

Сейчас практически каждый второй использует различные устройства для комфорта и безопасности своего дома. Если ранее умный дом казался, чем-то невероятным, то сейчас это дело становится обыденным делом. Стоит заметить, что каждый, кто использует умные гаджеты дома или на работе, сталкивается с вопросом – как же защитить частную жизнь и обеспечить безопасность персональных данных?

Согласно данным аналитической компании IDC, в 2020 году расходы на облачные услуги в России выросли на 21,8%, а уже к 2025 году средний темп роста может увеличиться на 18,6%. Не исключено, что объем российского рынка облачных услуг составит около $2,51 млрд. Сегодня число пользователей облачных хранилищ составляет более 75 млн человек. Из них 7,3 млн платят за облачные сервисы провайдерам, что свидетельствует о том, что пользователи ежедневно совершают все больше операций с данными и неизбежно беспокоятся за их сохранность.

В этом аспекте EZVIZ рассказала о функциях облачного хранения информации и режимах приватности камеры видеонаблюдения C6CN. Само подключение к камере третьего лица без ведома владельца аккаунта невозможно, только пользователь решает, кто может получить доступ к камере благодаря функции “совместное использование”. Облачный сервис EZVIZ позволяет хранить оригиналы и резервные копии файлов в разных местах. По заявлению компании, все файлы надежно защищены от несанкционированного доступа многоуровневым шифрованием и паролями.

Также, у всех пользователей камеры EZVIZ есть возможность выбрать несколько вариантов хранения данных – на локальных SD-картах или в фирменном облаке компании – EZVIZ Cloud. При отключении облака все записанные данные с камеру будут храниться на локальной карте, но даже после отмены “облачной” подписки пользователь будет иметь доступ к Cloud-сервисам до истечения периода подписки. Для тех кто сомневается, компания предоставляет бесплатную версию хранилища на один месяц.

Особо отмечается режим приватности. Например, если пользователю неуютно находиться под взором камеры, он может отключить наблюдение и закрыть её объектив специальной встроенной шторкой. Само устройства активируется для записи, как только хозяева покинут дом.

Помимо обеспечения приватности, камера C6CN обладает отсутствием слепых зон, благодаря панорамному обзору в 360° с вертикальным вращением вверх на 105°, вниз на 15°, горизонтальным вращением на 340° и углом обзора 94° диагонально и 82° горизонтально. Такой максимальный обзор, а также разрешение камеры 1920х1080 дают пользователю детализированную передачу информации.

Встроенная система может отслеживать действия определённого объектом, фокусируясь на нём и отправлять пользователю фото/видеоматериалы в режиме реального времени. Благодаря встроенному микрофону и динамику, C6CN может поддерживать двустороннюю связь, позволяя как прослушивать, так и разговаривать посредством камеры.

Стоимость EZVIZ C6CN в России составляет 4 990 рублей.