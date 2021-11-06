Уютный дом: 5 устройств для решения всех задач

Пожалуй, все мы хотим сделать свой дом уютней, безопасней, а рабочее место максимально комфортным. Тут нам помогают устройства, разнообразие и доступность которых растет с каждым днем. В этой подборке мы рассмотрим несколько устройств, которые привнесут что-то новое в ваш повседневный быт.

Подставка для ноутбука Twelve South HiRise

Все мы знаем, что ноутбуки могут перегреваться, если не обеспечить им должного охлаждения. Даже самый топовый MacBook не застрахован от пиковой нагрузки.

И тут на помощь приходят подставки для ноутбука. Поэтому стоит присмотреться к стильной подставке Twelve South HiRise. Она позволяет регулировать уровень для более комфортной работы, а также улучшает перемещение воздуха вокруг ноутбука. Помимо профилактики от перегревов, подставка делает работу за «компом» более безопасной для глаз и осанки.

Сама подставка подходит для установки ноутбуков с диагональю экрана до 16″. Она изготовлена из высококачественного металла, что делает её долговечной и надежным аксессуаром.

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Поворотная Wi-Fi камера EZVIZ TY1

На рынке представлено огромное количество различных камер, но чтобы найти что-то действительно стоящее, стоит постараться. Одна из топовых камер для дома есть у бренда EZVIZ. Речь идёт о беспроводной IP-камере EZVIZ TY1 с высоким разрешением и поворотным механизмом.

Камера буквально напичкана различными датчиками и функциями. Тут вам и угол обзора 360 градусов, а значит отсутствие слепых зон, модуль камеры с разрешением 4 МП, высококачественная матрица и микрофоны с динамиками. В устройстве используется датчик движения, двухсторонняя аудиозапись и уведомления о тревоге.

TY1 оснащена поддержкой MicroSD до 256 ГБ. Если по каким-то причинам связь будет нестабильна, то включится поддержка внутренней записи на карту памяти. Это поможет не потерять изображение из-за плохого соединения. Управление камерой происходит через фирменное приложение производителя.

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Умный светильник Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S

Комфортная работа в вечернее время невозможна без хорошего света. Именно поэтому с этой задачей отлично справится настольный хороший светильник. Одним из таких является Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S.

Весь корпус минималистичной лампы сделан из металла и окрашен в белый цвет. Её трудно поцарапать, сломать или деформировать.

Управление лампой происходит через приложение по Wi-Fi или вручную через сенсорную панель. Благодаря этому можно настроить комфортное для своих глаз освещение, начиная от холодного света и заканчивая максимально тёплым. Комфортная работа в ночное время суток обеспечена, проверено на личном опыте.

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Вафельница Tefal

Осень-зима время экспериментов с выпечкой. Здесь поможет простой и недорогой инструмент в виде вафельницы Tefal SM159830.

В ней можно приготовить вафли по самым разным рецептам: от банановых до супер пп-шных. Поэтому переодевайтесь в штаны, которые не давят на живот и запасайтесь сгущенкой. Или нутеллой. Как хотите.

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Воздухоувлажнитель Xiaomi

Обязательная вещь, которая должны быть в каждом доме – ультразвуковой воздухоувлажнитель. Работает бесшумно, поддерживает идеальный микроклимат в помещении площадью до 25 квадратных метров.

Благодаря внешнему виду воздухоувлажнитель Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier отлично впишется в любой интерьер. Максимальная вместить устройства до 3,5 литров воды, чего должно хватит на 16 часов работы.

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Теперь можно максимально укомплектоваться и наслаждаться домашним уютом или повысить рабочую продуктивность. Что вам приглянулось больше всего? Пишите в комментариях!