Обзор Soundcore Q20i: когда встречают не по одёжке

На рынке наушников представлено множество моделей, каждая из которых пытается завоевать внимание потребителей уникальным сочетанием дизайна, качества звука и функциональности.

В этот раз у меня на обзоре доступная модель полноразмерных наушников Soundcore Q20i с шумоподавлением и режимом прозрачности. Но что они могут ещё предложить, и стоит ли вообще обращать на них внимание? Давайте разберемся.

Технические характеристики Soundcore Q20i

Излучатели: 40 мм, 20 Гц – 20 кГц

Общее количество микрофонов: 4

Интерфейсы: Bluetooth 5.0 (multipoint), USB Type-C

Кодеки: SBC, AAC

Защита: нет

Шумоизоляция: ANC

Автономность: 48 ч (38 ч с ANC), поддержка быстрой зарядки

Батарея: 720 мАч

Вес наушника: 245 г

Цена на момент обзора: 6 999 ₽

Комплектация

Внутри коробки нас ждёт весь скромный комплект:

Наушники Soundcore Q20i

Аудиокабель 3.5 мм для проводного подключения

Кабель USB-C для зарядки

Инструкции по эксплуатации и гарантийный талон

Комплектного чехла и, тем более, кейса нет. Модель бюджетная, а значит производитель максимально старается урезать комплектацию. Зато характеристики и возможности наушников на месте.

Не доверяйте обложке

На первый взгляд, Soundcore Q20i могут показаться простыми и минималистичными наушниками без особых излишеств. Однако их внешний вид обманчив: они предлагают гораздо больше, чем можно ожидать. Как говорится, не суди книгу по обложке – особенно если «книга» умеет выключать шум.

Корпус выполнен из качественного пластика с матовым покрытием, которое предотвращает появление отпечатков пальцев. Дужки наушников усилены металлическими вставками, что придает конструкции дополнительную прочность. Защиты от воды нет, поэтому не рекомендуется использовать их под дождем.

Амбушюры сделаны из мягкого кожзаменителя и наполнены плотной пеной, что обеспечивает комфортное прилегание к ушам даже при длительном ношении. Головная лента регулируется по размеру и имеет мягкую подкладку, что также способствует удобству.

Наушники плотно прилегают к голове, но при этом не оказывают излишнего давления. Это особенно важно для тех, кто планирует использовать их в течение нескольких часов подряд. Складная конструкция и поворотные чашки делают наушники компактными и удобными для переноски в небольшом рюкзаке.

На правой чашке размещены физические кнопки для управления и отдельная кнопка для переключения режимов. Можно делать громче/тише, переключать треки, останавливать воспроизведение и наоборот. Кнопка NC отвечает за переключение встроенных режимов, а её удержание активирует Siri или Google Ассистента на подключённом устройстве.

Звуковые виражи

Soundcore Q20i предлагают насыщенный и сбалансированный звук благодаря 40-мм драйверам. Басовые частоты четкие и глубокие, а средние и высокие частоты проработаны детально, что обеспечивает отличное звучание в различных жанрах музыки.

Управлять наушниками и следить за их зарядом можно через фирменное приложение Soundcore. Доступно для iOS и Adnroid на русском языке. Интерфейс простой и понятный. Однако довольно странно видеть, что заряд наушников отображается только графической батарейкой без показателя процентов. Также можно выбрать желаемый пресет или настроить звук «под себя» через 8-полосный эквалайзер.

Гарнитура оборудована модулем Bluetooth 5.0. Хотя это не самый современный стандарт, он обеспечивает стабильное соединение без перебоев. Soundcore Q20i поддерживают только базовые кодеки SBC и AAC, что приводит к стандартной задержке в 200 мс. Есть поддержка мультипоинта до двух устройство, но датчика паузы нет.

На улице наушники проявляют себя отлично благодаря активной системе шумоподавления. Технология эффективно справляется с фоновыми шумами, такими как гул транспорта или ветер. В домашних условиях шумодав также полезен, особенно при просмотре фильмов.

Имеется несколько режимов работы:

Прозрачность

Обычный

Шумоподавление

Режим прозрачности позволяет вести диалог или слушать, что происходит вокруг, не снимая наушников.

Режим «обычный» или, как говорит женский голос в наушниках, «Normal», на мой взгляд, самый продуманный. Он немного приглушает окружение, но не влияет на музыкальный трек, как это происходит с активным шумоподавлением. В этом режиме хорошо ощущаются басы, звук приятный и плотный.

Кроме того, любителям высококачественного звука доступна технология Hi-Res Audio с более широким частотным диапазоном при проводном подключении. Кабель на 3,5 мм идёт в комплекте.

Если говорить о шумоподавлении, то оно достойное для своей категории. ANC хорошо фильтрует окружающий уличный гул. При этом благодаря охвату чашки плотно прилегают к ушам, что также влияет на качество прослушивания.

В домашних условиях Soundcore Q20i обеспечивает насыщенный звук с глубокими басами, что особенно приятно при просмотре фильмов. На улице система шумоподавления позволяет сосредоточиться на музыке или подкастах, минимизируя отвлекающие шумы окружающей среды.

Микрофон здесь скорее средний, но назвать его плохим, тоже нельзя. При разговоре собеседник услышит звук, который можно описать как «из коробки», однако для повседневных звонков и общения через мессенджеры его качество вполне достаточно. Если вам важна абсолютная чистота звука во время разговора, возможно, стоит рассмотреть другие модели, но для обычных нужд этот микрофон подойдет.

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Несколько дней без розетки

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 38 часов воспроизведения музыки с включенным шумоподавлением и до 48 часов в обычном режиме. Что в свою очередь, позволяет использовать наушники на протяжении нескольких дней без необходимости подзарядки.

Восполнение батареи осуществляется через порт USB-C, а благодаря технологии быстрой зарядки всего 5 минут подключения к сети обеспечат до 4 часов воспроизведения. Полная зарядка занимает около 2 часов.

Если наушники находятся в бездействии в течение длительного времени, они автоматически выключаются, что позволяет значительно экономить заряд.

Итого

Soundcore Q20i — отличный выбор для тех, кто ищет качественное звучание, надежное шумоподавление и долгую автономность по разумной цене. Они предлагают высокое качество сборки, комфортное ношение и множество полезных функций, которые значительно превосходят ожидания от наушников в этой ценовой категории.

Богдан Дегтярев Плюсы Автономность

Быстрая зарядка

Отличный шумодав

Многоточечная связь

Качественное звучание

Удобно носить целый день Недостатки Нет датчика автопаузы

Нет комплектного чехла

Только базовые кодеки SBC и AAC